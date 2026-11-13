Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị công an xác minh thông tin sai sự thật liên quan Giám đốc Sở

Người dân cần đề phòng với tin giả, tin sai sự thật. Ảnh minh hoạ

Trước việc xuất hiện và lan truyền những thông tin được cho là sai sự thật, có nội dung xuyên tạc liên quan đến Giám đốc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp Huế đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh nguồn gốc, truy tìm tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 13/11, Sở GD&ĐT TP Huế cho biết đã có văn bản gửi Công an TP Huế, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý tình trạng phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, đặc biệt từ khoảng ngày 12/11/2026, trên không gian mạng và trong dư luận xuất hiện, lan truyền nhiều thông tin có nội dung xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân Giám đốc Sở GD&ĐT Tp. Huế.

Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD&ĐT khẳng định những thông tin đang được lan truyền nêu trên không đúng sự thật. Việc đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân Giám đốc Sở mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố.

Đáng chú ý, sự việc còn có nguy cơ gây tâm lý hoang mang trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, học sinh, phụ huynh và các tầng lớp nhân dân, nhất là khi thông tin được phát tán, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với tốc độ nhanh.

Đề nghị làm rõ nguồn phát tán thông tin

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán những nội dung sai sự thật để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, Sở đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, hạn chế việc tiếp tục chia sẻ, phát tán và gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở GD&ĐT TP Huế cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan khi được yêu cầu, phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Chủ động kiểm chứng, không tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành kênh trao đổi thông tin phổ biến, việc kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng, tránh vô tình tiếp tay phát tán những nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền xác thực.

Việc xác minh, xử lý các hành vi tạo lập và phát tán thông tin sai sự thật (nếu được xác định có vi phạm) không chỉ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội và bảo đảm sự ổn định trong hoạt động giáo dục.

Thông tin chính thức từ cơ quan chức năng sẽ là cơ sở quan trọng để dư luận có cái nhìn khách quan, tránh những nhận định thiếu căn cứ khi vụ việc đang được đề nghị xác minh./.