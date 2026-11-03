Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin về Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Thông tin chung về Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, chủ đầu tư là ông Trương Văn Thiên Tư, được cho phép thành lập theo Quyết định số 2162/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 2270/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Chương trình giảng dạy là Tiếng Anh dành cho thiếu niên. Giám đốc Trung tâm là ông Trương Văn Thiên Tư, được công nhận tại Quyết định số 140/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng; Phó Giám đốc Trung tâm là bà Trương Thị Thanh Thúy, được công nhận tại Quyết định số 146/QĐ-SGDĐT ngày 06/02/2023 của Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân nay đã giải thể

Địa điểm tổ chức hoạt động gồm: cơ sở 1 tại số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê); cơ sở 2 tại số 208 đường Văn Tiến Dũng, quận Cẩm Lệ (nay là phường Hòa Xuân) và cơ sở 3 tại số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Ngày 7-1-2026, Sở GD&ĐT ban hành Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của Trung tâm.

Liên quan đến phản ánh của công dân và báo chí vào năm 2024

Ngày 28-8-2024, Sở GD&ĐT nhận được phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động trái phép của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại cơ sở số 565 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 11-9-2024, Sở GD&ĐT đã mời ông Trương Văn Thiên Tư, chủ đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm đến làm việc về các nội dung liên quan như: Có hay không việc tổ chức dạy học tại cơ sở tại số 565 đường Nguyễn Tất Thành chưa được cấp phép; Có hay không việc sử dụng giáo trình Trường Prinberk Academy”? Có hay không việc tổ chức dạy học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ?; Có hay không việc tổ chức bán trú tại Trung tâm?

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động theo đúng chương trình đã báo cáo Sở GD&ĐT và nghiêm cấm việc tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Ngày 16-10-2024 và 15-11-2024, Sở GD&ĐT đã thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm tại 2 cơ sở: số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê) và số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Sở đã yêu cầu Trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để thực hiện công khai; đảm bảo các quyền lợi của người lao động, người học theo quy định; tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, không tổ chức hoạt động bán trú; đồng thời cũng xử lí vi phạm hành chính đối với Trung tâm.

Ngày 29-11-2024, Sở phối hợp Công an thành phố tổ chức buổi làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư. Tại buổi làm việc, ông Trương Văn Thiên Tư khẳng định không liên quan và cũng không đại diện cho Prinberk Academy/Mỹ.

Nhằm kiểm tra công tác phố cập giáo dục và hướng dẫn học sinh đăng kí nhập học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngày 6-12-2024, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 3774/SGDĐT-GDMN&GDTH về việc rà soát học sinh trong độ tuổi đi học và tiếp nhận học sinh tiểu học; theo đó chỉ đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện rà soát đối tượng học sinh trong độ tuổi đến trường nhưng chưa đến trường theo quy định của Điều lệ Trường tiểu học; tiến hành kiểm tra và trao đổi với phụ huynh để phối hợp khảo sát năng lực, xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể để tổ chức cho học sinh đến trường tham gia học tập, đảm bảo quyền lợi của học sinh theo đúng quy định

Ngày 9-1-2025, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 60/SGDĐT-TTr về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; theo đó yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai các thông tin rõ ràng theo quy định của pháp luật; tránh việc tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học viên dễ gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân; đảm bảo việc tổ chức hoạt động của Trung tâm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.

Đối với việc tiếp nhận học sinh học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư về các cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian tới

Để bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo quyền và nghĩa vụ học tập của công dân theo quy định hiện hành, Sở GD&ĐT sẽ ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã, phường (Năm 2024, Sở GDĐT cũng đã banh hành Công văn số 3774/SGDĐT-GDMN&GDTH để nhắc nhở và hướng dẫn) thực hiện nhiệm vụ sau:

Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học và độ tuổi trung học cơ sở: rà soát chặt chẽ trẻ em cư trú trên địa bàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phổ cập giáo dục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026.

Hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học, trung học cơ sở gần nhất nơi cư trú để được hỗ trợ làm các thủ tục nhập học theo quy định. Việc tiếp nhận học sinh học tiểu học và trung học cơ sở về các đơn vị, trường học phải thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại Công văn số 3313/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 07/7/2026 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường, xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và tiếp nhận học sinh người nước ngoài.. theo quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết và các hướng dẫn bổ sung của Sở GD&ĐT đối với từng cấp học cụ thể.

Đối với công tác quản lí nhà nước đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, thời gian qua đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện đúng các quy định hiện hành; chỉ đạo UBND xã, phường (trước đây là Phòng GD&ĐT quận, huyện) phối hợp rà soát các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo để phối hợp xử lí vi phạm theo thẩm quyền. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Cơ quan thuế rà soát nắm tình trạng hoạt động của các đơn vị, theo đó giải thể các đơn vị không còn đăng kí hoạt động. Ngoài ra, Sở GD&ĐT thường xuyên phối hợp các địa phương tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề để rà soát, nắm tình hình hoạt động của các trung tâm.

Về công tác thanh, kiểm tra, trong năm 2024, đã kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ; xử lí đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kĩ năng sống; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ và giải thể 10 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Năm 2025, Sở GD&ĐT đã kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ; xử lí đơn phản ánh đối với 2 trung tâm ngoại ngữ; giải thể 19 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Tính đến 30-10-2026, Sở GD&ĐT đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ; xử lí 07 đơn phản ánh đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ; giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Công Khanh