Ngày 26/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri nêu vấn đề thiếu giáo viên tại một số trường học ở xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk.

Xác minh phản ánh giáo viên thể dục dạy môn âm nhạc

Tại hội nghị, một cử tri xã Xuân Phước cho biết một số trường học trên địa bàn vẫn thiếu giáo viên, thậm chí có tình trạng giáo viên dạy trái chuyên môn.

Theo phản ánh của cử tri, với các môn năng khiếu như mỹ thuật, âm nhạc, người đứng lớp cần được đào tạo đúng chuyên ngành để bảo đảm chất lượng dạy học và phát triển năng khiếu cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Tuy nhiên, thực tế có trường hợp môn mỹ thuật do giáo viên bộ môn khác phụ trách, hoặc giáo viên chuyên ngành thể dục phải dạy âm nhạc.

Cử tri cũng kiến nghị siết chặt quản lý, bảo đảm đủ giáo viên dạy chính khóa để bù đắp kiến thức cho học sinh, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào học thêm. Việc cho con đi học thêm ở vùng nông thôn, với mức thu 200.000-300.000 đồng/tháng cũng đang tạo áp lực tài chính đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Đại diện tổ đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đề nghị địa phương xác minh tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nhận định ý kiến cử tri phản ánh giáo viên dạy trái chuyên môn là có cơ sở.

Sở GD-ĐT nói gì?

Trả lời vấn đề này, bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, Luật Nhà giáo năm 2025 cùng các hướng dẫn ban hành năm 2026 đã quy định rõ chuẩn trình độ của giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non phải có trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học có trình độ từ cử nhân kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm.

Bà Duyên nhận định tình trạng cử tri nêu nhiều khả năng xảy ra ở bậc tiểu học hoặc THCS, vì bậc THPT do sở quản lý trực tiếp và trên địa bàn hai xã Xuân Phước, Phú Mỡ chưa ghi nhận vấn đề này.

Đối với bậc tiểu học và THCS thuộc thẩm quyền quản lý phân cấp của cấp xã, bà Duyên đề nghị chính quyền địa phương, trọng tâm là Phòng Văn hóa - Xã hội, rà soát các trường hợp phân công giảng dạy chưa đúng chuyên môn.

"Không thể để giáo viên được đào tạo môn này lại dạy môn khác. Nếu xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ, địa phương cần tổ chức bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng việc giảng dạy. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn hay vướng mắc, địa phương có thể trao đổi trực tiếp với các phòng chuyên môn và lãnh đạo sở để kịp thời tháo gỡ", bà Duyên nhấn mạnh.

Về vấn đề dạy thêm, học thêm, chỉ triển khai cho học sinh có nhu cầu và được phụ huynh đồng ý; giáo viên và nhà trường không được ép buộc học sinh theo quy định. Với các trường hợp khác, có thể tổ chức bồi dưỡng cho học sinh nhưng không thuộc diện dạy thêm, học thêm.