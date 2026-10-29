Sở GD-ĐT lên tiếng về clip giáo viên nước ngoài đánh học sinh lớp 2 ở Cần Thơ

Trao đổi với VietNamNet tối 29/10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ xác nhận đã nắm thông tin về vụ việc giáo viên người nước ngoài có hành vi đánh học sinh lớp 2 xảy ra tại Trường TH-THCS-THPT Việt Hoa (phường Cái Răng).

Cùng ngày, ông Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường Việt Hoa, cũng xác nhận với báo chí việc một giáo viên người Nga đánh học sinh trong giờ học tiếng Anh. Nhà trường đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ.

Giáo viên người Nga nhấc bổng một học sinh, đưa ra khỏi lớp học. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo lực với học sinh trong lớp học vào khoảng 16h ngày 22/9.

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, trong lớp có nhiều học sinh mặc đồng phục cùng 2 người lớn, gồm một người mặc áo trắng và một người mặc áo nâu.

Trong lúc đứng lớp, người mặc áo nâu dùng tay đánh vào mặt 2 học sinh trước sự chứng kiến của các em khác. Người này còn có hành vi nghi bóp cổ một học sinh, sau đó nhấc bổng em và đưa ra khỏi lớp.

Ông Bửu xác nhận người mặc áo nâu trong clip là ông P. (35 tuổi, quốc tịch Nga), giáo viên dạy tiếng Anh. Người mặc áo trắng là trợ giảng người Việt. Cả hai không phải giáo viên cơ hữu của trường mà thuộc một trung tâm Anh ngữ được đưa đến giảng dạy theo chương trình liên kết.

Trước đó, Trường phổ thông Việt - Hoa ký hợp đồng liên kết giảng dạy chương trình tiếng Anh tăng cường dành cho học sinh tiểu học và THCS với một trung tâm Anh ngữ, thời hạn từ ngày 8/6/2026 đến 31/5/2027. Giáo viên người Nga bắt đầu giảng dạy tại trường từ ngày 18/8.

Theo ông Bửu, sự việc xảy ra tại lớp 2A2 trong giờ học tiếng Anh giao tiếp. Do lớp có 36 học sinh, nhà trường chia lớp thành 2 nhóm nhỏ để các em có nhiều cơ hội thực hành tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Ông Bửu cho biết, trước khi xảy ra sự việc, thầy giáo P. khá gần gũi, thân thiện và thường đùa giỡn với học sinh. Trong buổi học hôm đó, ban đầu giáo viên vẫn vui vẻ, nhiều học sinh chạy đến giao lưu. Tuy nhiên, khoảng 8 phút cuối tiết học, người này bất ngờ có hành vi đánh học sinh, khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ. Trợ giảng cũng không kịp phản ứng.

Do hệ thống camera chỉ ghi hình, không có âm thanh nên nhà trường chưa xác định được đầy đủ diễn biến và nguyên nhân dẫn đến hành vi của giáo viên.

Ông Bửu nói với báo chí: “Thật sự, khi giáo viên đánh một học sinh, người đau lòng nhất là cha mẹ. Bản thân tôi là hiệu trưởng cũng rất đau lòng, vì mình thất bại trong việc giáo dục, để các em bị đánh”.

Giáo viên đã xin lỗi học sinh và phụ huynh

Trao đổi với VietNamNet về vụ việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết Trường phổ thông Việt Hoa là trường tư thục. Giáo viên người nước ngoài liên quan đến vụ việc đã viết thư xin lỗi phụ huynh, học sinh và nhà trường vào ngày hôm sau.

Vị lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết thêm, giáo viên này hiện đã nghỉ việc.

Về phía phụ huynh, theo thông tin Sở nhận được, các bên đã trao đổi, giải quyết vụ việc và phụ huynh có sự cảm thông với giáo viên.

Trường phổ thông Việt - Hoa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Trong khi đó, ông Bửu cho hay ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường cùng trung tâm Anh ngữ đã gặp gỡ, xin lỗi học sinh và phụ huynh. Các học sinh bị giáo viên tác động vẫn đi học vào hôm sau.

Đối với giáo viên người Nga, người này hiện không còn giảng dạy tại trường và đã bị trung tâm Anh ngữ cắt hợp đồng.

Hiện, Trường phổ thông Việt - Hoa đã cung cấp thông tin, trình báo vụ việc đến Công an phường Cái Răng và bộ phận an ninh đối ngoại để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh.