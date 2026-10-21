Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin vụ học sinh hành hung cô giáo trên bục giảng

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học.

Theo hình ảnh từ clip, khi cô giáo đang giảng bài trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp đã lập tức chạy lên can ngăn. Sự việc diễn ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán tại trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc tới Sở GD-ĐT Hà Nội.

Hiện các nội dung liên quan đến vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết hiện sức khỏe và tinh thần cô đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà. Dự kiến, trong vài ngày tới, cô giáo có thể trở lại trường làm việc.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 21/10, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay Sở đã nắm được thông tin sự việc diễn ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Ông Hiền cho biết trong sáng nay sẽ cùng đoàn của Sở GD-ĐT Hà Nội trực tiếp đến trường để nắm bắt, xác minh. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thêm, trong hôm nay, Sở GD-ĐT cũng sẽ có văn bản thông tin về sự việc.