Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về vụ nam sinh đấm cô giáo tại lớp

Trưa 21/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài), sự việc xảy ra vào sáng 19/10. Trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã bất ngờ xông vào lớp hành hung cô giáo chủ nhiệm.

Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa nữ giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cơ quan chức năng để giải quyết. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã dần ổn định, đang tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hình ảnh nam sinh lao vào hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên giáo viên, đồng thời họp Hội đồng trường và làm việc với phụ huynh, học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học bình thường.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã trực tiếp đến trường làm việc, yêu cầu nhà trường hỗ trợ tối đa cho giáo viên phục hồi sức khỏe.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khẩn trương rà soát, siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh trường học, tăng cường công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử và phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt tâm tư học sinh, phòng ngừa các nguy cơ bạo lực. Quan điểm xử lý của ngành giáo dục là đảm bảo tính nghiêm minh, tính giáo dục và an toàn nơi học đường.

Trước đó, ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh có hành vi dùng vũ lực với giáo viên ngay trong giờ học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, TP.Hà Nội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, kéo theo nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực xảy ra trong môi trường học đường.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo đang đứng trên bục giảng, tập trung giảng bài cho học sinh trong lớp. Tuy nhiên, một nam sinh bất ngờ lao vào lớp, liên tiếp có hành vi đánh cô giáo. Sự việc diễn ra đột ngột khiến các học sinh trong lớp ngỡ ngàng, liên tục lên tiếng hỏi: "Gì đấy?".

Chứng kiến sự việc, một số học sinh nhanh chóng phản ứng, tìm cách giữ nam sinh lại nhằm ngăn chặn hành vi tiếp diễn. Trong khi đó, cô giáo có biểu hiện choáng váng sau khi bị nam sinh đánh.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.