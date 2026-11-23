Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch và giữ gìn trật tự an toàn xã hội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 23-11, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn về việc nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội (căn cứ Bộ luật Lao động 2019, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội và văn bản số 10065/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ), toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở cùng học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ được nghỉ 01 ngày nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Thời gian nghỉ cụ thể là vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Để đảm bảo an toàn và ý nghĩa trong dịp nghỉ lễ, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc theo quy định, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Trong thời gian nghỉ lễ, các nhà trường và đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực chỉ đạo, trực bảo vệ; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm bắt tình hình.Trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh, các đơn vị cần thông tin nhanh qua số điện thoại trực (024.38257260; 024.39421420) và gửi báo cáo về Sở để kịp thời xem xét, giải quyết.