Sở GD&ĐT Hà Nội công khai danh sách nhà giáo tiêu biểu với cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công khai danh sách 2 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xét, tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 đối với cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc thành phố Hà Nội.

Theo Thông báo số 5918/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT Hà Nội, danh sách được đề xuất trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Phòng Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp và Đại học, cùng thành tích đạt được của các cá nhân đề cử xét, chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Hai cá nhân được đề nghị xét tặng gồm nhà giáo Trần Xuân Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội và nhà giáo Nguyễn Thị Hồng, Trưởng khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Việc lấy ý kiến rộng rãi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình khen thưởng. (Ảnh minh họa)

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy trình khen thưởng quy định tại Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về xét chọn, tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc lấy ý kiến rộng rãi nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp phản hồi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua Văn phòng Sở) tại địa chỉ: Số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua email: thidua@hanoiedu.vn.

Thời hạn tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nay đến trước 17h ngày 26/10.

Việc lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét là bước quan trọng trong quy trình xét khen thưởng, góp phần bảo đảm lựa chọn đúng những nhà giáo có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.