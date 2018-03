Sở GD&ĐT chỉ đạo và đề nghị các cơ quan vào cuộc xử lý

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có văn bản số 547 báo cáo sự việc giáo sinh thực tập bị phụ huynh hành hung tại Trường Mầm non Việt – Lào (thành phố Vinh, Nghệ An). Trong đó, yêu cầu và đề nghị các đơn vị, cơ quan liên quan tích cực vào cuộc xác minh, xử lý sự việc.