Sở GD&ĐT Cần Thơ 'lên tiếng' sau vụ giáo viên nước ngoài đánh học sinh tại trường Việt - Hoa

Liên quan vụ giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Phổ thông Việt – Hoa, chiều 30/10, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, bà Trần Mạnh Thùy Trang – Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) cho biết: Sở đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn trường học, bảo vệ và chăm sóc học sinh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng trường học hạnh phúc.

Theo bà Trang, quan điểm xuyên suốt của Sở là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, không có sự phân biệt giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở đều nhất quán yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động dạy và học.

Đối với vụ việc tại Trường Phổ thông Việt – Hoa, bà Trang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào ngày 23/9, ngành giáo dục đã yêu cầu xử lý ngay. Qua báo cáo của trường, các đơn vị liên quan đã tiến hành làm việc, có động thái xử lý đối với giáo viên vi phạm. Sở mong muốn các biện pháp được thực hiện kịp thời, thỏa đáng, giúp phụ huynh yên tâm và bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Trường Phổ thông Việt Hoa (phường Cái Răng - TP Cần Thơ). Ảnh: T.T

Đề cập đến hoạt động liên kết giữa trường tiểu học với các trung tâm ngoại ngữ, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho rằng, mục đích của các chương trình là bổ trợ, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho học sinh, không thay thế chương trình giáo dục chính khóa. Việc tổ chức phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Theo đó, các hoạt động giáo dục theo nhu cầu chỉ được triển khai sau khi nhà trường đã hoàn thành chương trình giáo dục chính khóa và chương trình tăng cường theo kế hoạch. Thời khóa biểu, nội dung và cách thức tổ chức bảo đảm không gây xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến chương trình học tập chính thức của học sinh.

Theo bà Trang, từ vụ việc vừa xảy ra, Sở xác định cần quan tâm sâu sát hơn đối với các chương trình liên kết có giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không chỉ xem xét trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ mà kỹ năng quản trị cảm xúc cho đội ngũ giáo viên, trong đó có giáo viên nước ngoài cũng cần được chú trọng. “Dạy học, nhất là ở bậc tiểu học, đòi hỏi giáo viên phải có sự kiềm chế cảm xúc, hiểu tâm lý học sinh và có phương pháp ứng xử phù hợp. Đạo đức nhà giáo là yếu tố hết sức quan trọng”, bà Trang nhấn mạnh.

Bà Trang cũng cho biết, Phòng sẽ tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản chấn chỉnh đối với các cơ sở giáo dục. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trường học, đồng thời nhắc nhở các nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về trách nhiệm trong hoạt động giáo dục, giảng dạy và ứng xử với học sinh. Sở cũng sẽ lưu ý các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các chương trình liên kết; chủ động kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức dạy học, kịp thời phát hiện và xử lý những biểu hiện thiếu chuẩn mực, không phù hợp với môi trường sư phạm.

Đối với các đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, trách nhiệm của trung tâm liên kết và đội ngũ giáo viên phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với trách nhiệm quản lý của nhà trường. Việc đưa chương trình, giáo viên từ bên ngoài vào giảng dạy không đồng nghĩa với việc nhà trường được buông lỏng giám sát. Mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên trường học đều phải đặt sự an toàn và quyền lợi của học sinh lên trước hết.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ khẳng định tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đặt ra từ vụ việc để có giải pháp quản lý phù hợp hơn trong thời gian tới. Qua đó, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản lý hoạt động liên kết, chú trọng hơn đến chất lượng đội ngũ giáo viên và trách nhiệm của các đơn vị tham gia.