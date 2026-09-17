Sở GD&ĐT An Giang chỉ đạo khẩn sau vụ nam sinh lớp 7 hành hung người thân

Chiều 17/9, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang có công văn khẩn gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh.

Động thái này được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 7 tại đặc khu Phú Quốc siết cổ, túm tóc và liên tục hành hung chị N. (27 tuổi) - là mợ của nam sinh.

Trong văn bản, Sở GD&ĐT nhận định, sau lễ khai giảng năm học mới, một số hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, có biểu hiện bạo lực liên quan đến học sinh đã được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước tình hình này, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử; chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử phù hợp, không sử dụng bạo lực.

Các trường cần chủ động nắm bắt tâm lý, hành vi và các mối quan hệ của học sinh để phát hiện sớm nguy cơ phát sinh bạo lực, từ đó có biện pháp giáo dục, hỗ trợ kịp thời. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan trong quản lý, giáo dục học sinh cũng cần được tăng cường.

Sở đồng thời yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời xử lý, giáo dục và hỗ trợ học sinh có hành vi vi phạm hoặc có nguy cơ phát sinh bạo lực. Với những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, các đơn vị cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 7 tại đặc khu Phú Quốc bất ngờ tấn công, siết cổ chị N. vào khoảng 6h35' ngày 15/9, khi người phụ nữ đang chuẩn bị đưa con đi học. Đến ngày 16/9, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo công an phối hợp với các phòng chuyên môn làm việc với nhà trường và những người liên quan, khẩn trương xác minh vụ việc và báo cáo kết quả.