'So găng' VF3 và các đối thủ ô tô điện mini, giá bán từ 188 triệu đồng
Thị trường ô tô điện mini tại Việt Nam ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe có giá từ 188 triệu đồng. Trong đó, VinFast VF3 tiếp tục dẫn đầu doanh số với 6.474 xe bàn giao trong tháng 9/2026, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên 42.272 chiếc.
Ở nhóm cạnh tranh, VinFast VF2 và Minio Green cùng có giá 188 triệu đồng, tầm hoạt động khoảng 210 km. Bestune Xiaoma 222 có giá 199-258 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 222 km.
Trong khi đó, Wuling Macaron được bán với giá từ 269 triệu đồng, sở hữu thiết kế 5 cửa và tầm hoạt động 205 km.
Các mẫu xe này hướng đến khách hàng mua ô tô lần đầu, có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/so-gang-vf3-va-cac-doi-thu-o-to-dien-mini-gia-ban-tu-188-trieu-dong.html