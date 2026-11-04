'So găng' VF3 và các đối thủ ô tô điện mini, giá bán từ 188 triệu đồng

Ở nhóm cạnh tranh, VinFast VF2 và Minio Green cùng có giá 188 triệu đồng, tầm hoạt động khoảng 210 km. Bestune Xiaoma 222 có giá 199-258 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 222 km.

Trong khi đó, Wuling Macaron được bán với giá từ 269 triệu đồng, sở hữu thiết kế 5 cửa và tầm hoạt động 205 km.

Các mẫu xe này hướng đến khách hàng mua ô tô lần đầu, có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.