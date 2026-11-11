'So găng' Suzuki XL7 và Hyundai Stargazer: MPV dưới 600 triệu, với hai triết lý trái ngược

Suzuki XL7 Hybrid (599,9 triệu đồng) ghi điểm nhờ thiết kế SUV cứng cáp, nam tính, hợp gu số đông. Đại diện Nhật Bản sở hữu khối động cơ Mild-Hybrid bền bỉ, cho khả năng làm lạnh sâu và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi đi phố.

Tuy nhiên, xe bị điểm trừ bởi trang bị khá nghèo nàn với ghế nỉ, phanh tay cơ và chỉ có 2 túi khí.

Ngược lại, Hyundai Stargazer X (599 triệu đồng) sở hữu diện mạo phá cách mang hơi hướng tương lai. Xe vượt trội đối thủ về không gian rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.780 mm.

Đại diện Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn về mặt tiện nghi khi trang bị ghế da, loa Bose, phanh tay điện tử và gói an toàn chủ động ADAS cùng 6 túi khí. Dù vậy, kiểu dáng kén khách là rào cản lớn của mẫu xe này.

Tóm lại, Suzuki XL7 sẽ là lựa chọn kinh tế, thực dụng cho những ai thích "ăn chắc mặc bền". Trong khi đó, Hyundai Stargazer X là chiếc xe gia đình lý tưởng dành cho những người đam mê công nghệ và đề cao tính an toàn.