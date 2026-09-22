'So găng' Mitsubishi Triton 4WD Premium và Ford Ranger XLS trong tầm giá dưới 800 triệu đồng
Trong tầm giá dưới 800 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, cuộc đối đầu giữa Mitsubishi Triton 4WD AT Premium (giá niêm yết 782 triệu đồng) và Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (giá niêm yết 776 triệu đồng) đang trở nên cực kỳ gay cấn.
Việc Mitsubishi ra mắt phiên bản Triton 4WD Premium tạo nên một lựa chọn "ngon, bổ, rẻ" khi mang cấu hình truyền động cao cấp xuống phân khúc tầm trung để trực tiếp phả hơi nóng vào "vua doanh số" Ford Ranger XLS.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/so-gang-mitsubishi-triton-4wd-premium-va-ford-ranger-xls-trong-tam-gia-duoi-800-trieu-dong.html