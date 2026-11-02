'So găng' lợi nhuận 3 ngân hàng quốc doanh sau 9 tháng: Lương bình quân chạm 64,4 triệu đồng/tháng
Kết thúc 9 tháng năm 2026, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận trong nhóm ba ngân hàng quốc doanh với 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, VietinBank đang bám sát với 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9%, thu hẹp khoảng cách xuống còn 883 tỷ đồng. BIDV đứng thứ ba với 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8%.
Riêng quý III, VietinBank vươn lên dẫn đầu với lợi nhuận 13.689 tỷ đồng, tăng 29%. BIDV ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 39,3%, tương ứng 10.579 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận Vietcombank giảm nhẹ 0,2%, còn 11.218 tỷ đồng.
Về quy mô, BIDV dẫn đầu tổng tài sản với 3,49 triệu tỷ đồng. Vietcombank có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ở mức 0,71%.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/so-gang-loi-nhuan-3-ngan-hang-quoc-doanh-sau-9-thang-luong-binh-quan-cham-644-trieu-dongthang.html