'So găng' lợi nhuận 3 ngân hàng quốc doanh sau 9 tháng: Lương bình quân chạm 64,4 triệu đồng/tháng

Tuy nhiên, VietinBank đang bám sát với 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9%, thu hẹp khoảng cách xuống còn 883 tỷ đồng. BIDV đứng thứ ba với 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Riêng quý III, VietinBank vươn lên dẫn đầu với lợi nhuận 13.689 tỷ đồng, tăng 29%. BIDV ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 39,3%, tương ứng 10.579 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận Vietcombank giảm nhẹ 0,2%, còn 11.218 tỷ đồng.

Về quy mô, BIDV dẫn đầu tổng tài sản với 3,49 triệu tỷ đồng. Vietcombank có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ở mức 0,71%.