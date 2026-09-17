So găng iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Giá chênh gần 13 triệu, công nghệ ra sao?

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng cho bản 256 GB, cao hơn Galaxy S26 Ultra khoảng 13 triệu đồng. Đổi lại, máy sở hữu pin 5.391 mAh, thời lượng phát video tối đa 45 giờ, chip A20 Pro và hệ thống 3 camera 48 MP, nổi bật với khẩu độ biến thiên ở camera chính.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có màn hình AMOLED 6,9 inch nhưng chỉ nặng 214 g, nhẹ hơn đối thủ 35 g.

Smartphone Samsung trang bị 4 camera, gồm cảm biến chính 200 MP và hai camera telephoto zoom quang 3x, 5x. Máy cũng hỗ trợ sạc 60 W, đạt 76% pin sau 30 phút trong thử nghiệm CNET.