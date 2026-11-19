Nhiều tài xế lo ngại việc sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc có thể gây hư hại cho động cơ. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng kỹ thuật, phương pháp này không những không làm hại xe mà còn giúp giảm tải cho hệ thống phanh, tăng khả năng kiểm soát phương tiện.