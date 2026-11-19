'So găng' BYD Sealion 5 Premium, Jaecoo J7 PHEV Flagship và Geely EX5 EM-i Ultra
Phân khúc SUV cỡ C hybrid sạc ngoài (PHEV) đang sôi động với sự góp mặt của bộ ba BYD Sealion 5 Premium, Jaecoo J7 PHEV Flagship và Geely EX5 EM-i Ultra.
BYD Sealion 5 Premium (789 triệu đồng) ghi điểm nhờ giá dễ tiếp cận, công suất 214 mã lực và chạy thuần điện 110 km.
Ở mức 969 triệu đồng, Jaecoo J7 PHEV Flagship nổi bật với sức mạnh 342 mã lực, sạc nhanh 40 kW.
Cạnh tranh trực tiếp là Geely EX5 EM-i Ultra (969 triệu đồng), vượt trội về tầm hoạt động nhờ pin 29,8 kWh chạy thuần điện 170 km và tổng hành trình hơn 1.500 km.
Bộ ba này giúp người dùng Việt thêm lựa chọn xe điện hóa linh hoạt, đồng thời tạo sức ép lên nhóm SUV cỡ C chạy xăng.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/so-gang-byd-sealion-5-premium-jaecoo-j7-phev-flagship-va-geely-ex5-em-i-ultra.html