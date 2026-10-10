Sơ duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 10/10, UBND Tp.HCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhằm chuẩn bị cho buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng 14/10.

Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hương, chào cờ, điều lệnh quân đội, đồng thời rà soát đội hình, vị trí và sự phối hợp giữa các bộ phận để bảo đảm chương trình diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Các lực lượng chức năng có mặt tại buổi sơ duyệt.

Theo kế hoạch, buổi lễ chính thức dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành tham dự. Trong đó có khoảng 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại Tp.HCM.

Lực lượng đoàn viên thanh niên có mặt tại chương trình.

Thành phần tham dự còn có đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện Mặt trận Tổ quốc tại các phường, xã, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, hội viên Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Hoạt động được tổ chức nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời tưởng nhớ và tri ân những gia đình đã sinh thành, dưỡng dục những người con có công với đất nước.

Hơn 700 bàn đặt hài cốt được chuẩn bị, các lực lượng túc trực bảo vệ an ninh cũng được bố trí sát sao.

Để phục vụ buổi lễ, ban tổ chức lắp dựng 3 nhà sự kiện dành cho khu vực quàn hài cốt và không gian tổ chức lễ viếng, truy điệu. Hơn 700 bàn dự kiến được bố trí để đặt các quách hài cốt có lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi thức tưởng niệm.

Các chiến sĩ thực hiện di dời các quách hài cốt.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai. Tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để sẵn sàng chăm sóc sức khỏe đại biểu. Công tác hậu cần gồm chuẩn bị vật phẩm phục vụ nghi lễ và bố trí khu vực đỗ ô tô, giữ xe máy miễn phí.

Theo phương án tổ chức, đoàn đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM theo lộ trình Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM.

Buổi lễ sẽ được thực hiện theo nghi thức trang trọng nhất.

Ở chiều ngược lại, đoàn di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM về Công viên Lê Thị Riêng theo lộ trình Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Trước đó, sau hơn 3 tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Tp.HCM đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này, 307 bộ có di vật, tính đến ngày 5/10.

Các chuyến xe cơ giới quân đội chở hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM.

Hoạt động là một phần trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.