Sơ duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng

Tham gia chương trình sơ duyệt tại Công viên Lê Thị Riêng có lực lượng quân đội, công an cùng các bạn đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình, các lực lượng thực hành các nghi lễ sẽ diễn ra trong buổi lễ chính thức.

Các lực lượng cũng nắm bắt, hiệp đồng cụ thể việc bố trí, đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển từ nơi tổ chức Lễ truy điệu (Công viên Lê Thị Riêng) đến nơi an táng (Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM).

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và các lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố kiểm tra tại buổi sơ duyệt sáng 10/10. Ảnh: Lê Giang

Lực lượng quân đội, công an thực hành các nghi thức chuẩn bị cho buổi lễ chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10 tới.

Buổi sơ duyệt nhằm kiểm tra, hoàn thiện công tác tổ chức và phối hợp giữa các lực lượng, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng thực hành phương án di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Theo kế hoạch, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra vào ngày 14/10 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh, thành.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tiến hành từ ngày 23/6. Tính đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.