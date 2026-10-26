Sơ duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Dự buổi sơ duyệt có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh chương trình sơ duyệt Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026.

Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng triển khai các nội dung theo kịch bản, tập trung kiểm tra, rà soát trình tự, thời gian và sự phối hợp trong từng phần của chương trình. Công tác tổ chức, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu được kiểm tra kỹ lưỡng, qua đó kịp thời phát hiện những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện trước ngày khai mạc.

Các lực lượng tham gia màn diễu hành biểu dương lực lượng tại buổi sơ duyệt, sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại hội.

Một trong những nội dung trọng tâm là màn diễu hành biểu dương lực lượng, với sự tham gia của các đoàn vận động viên, trọng tài, các đơn vị, lực lượng. Các khối diễu hành lần lượt qua lễ đài, thể hiện khí thế, tinh thần đoàn kết và sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, các ngành, địa phương. Công tác tổ chức đội hình, trình tự diễu hành và sự phối hợp giữa các lực lượng được rà soát nhằm bảo đảm tính trang nghiêm, thống nhất, đúng kịch bản.

Nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp lửa Đại hội được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng kịch bản và tiến độ chương trình.

Nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp lửa Đại hội và lễ chào cờ cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm trình tự, thời gian và sự phối hợp giữa các bộ phận. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần tạo không khí trang trọng, khơi dậy tinh thần thể thao, ý chí thi đấu và khát vọng vươn lên.

Công nghệ mapping sân khấu kết hợp hệ thống ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình nghệ thuật khai mạc.

Cùng với phần lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Thể thao Lào Cai – Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai” được sơ duyệt với ba phần: “Mạch nguồn sức sống”, “Bừng sáng đam mê” và “Thắp sáng tương lai”. Thông qua các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai. Các tiết mục tiếp tục được rà soát, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn, tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Ngay sau buổi sơ duyệt, Ban Tổ chức Đại hội họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Ban Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau buổi sơ duyệt, thống nhất các nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện trước ngày khai mạc Đại hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đề nghị các bộ phận, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến, rà soát toàn diện kịch bản, tăng cường phối hợp và bảo đảm chính xác trong từng khâu tổ chức. Trong đó, cần chú trọng hoàn thiện đội hình diễu hành, các nghi thức chính thức và chương trình nghệ thuật; khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra tại buổi sơ duyệt, bảo đảm các nội dung diễn ra nhịp nhàng, trang trọng, đúng tiến độ.

Chương trình Khai mạc Đại hội hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho khán giả.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 được tổ chức theo 2 giai đoạn, với 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn thi đấu. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 tại phường Cam Đường, thu hút gần 1.000 vận động viên thuộc 26 cụm xã, phường và các đơn vị tham gia, tranh tài ở 6 môn: Cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đá cầu, bóng chuyền da và pickleball. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 bắt đầu từ 19h30 ngày 28/10/2026 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, phường Cam Đường. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h00 trên sóng Truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Lào Cai.