Các tiết mục biểu diễn tại buổi sơ duyệt.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Khải hoàn ca”, “Một vòng Việt Nam”, “Điện Biên - Đến và yêu” với các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách nghệ thuật hiện đại. Tái hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng; giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng miền, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc và hình ảnh Điện Biên trẻ trung, năng động, giàu bản sắc.

Đại biểu tham gia ý kiến sau buổi sơ duyệt.

Sau buổi sơ duyệt, đại biểu đã đánh giá nội dung, kết cấu chương trình, chất lượng nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia biểu diễn. Đồng thời góp ý, điều chỉnh những nội dung cần thiết, bảo đảm chương trình khi chính thức diễn ra đạt chất lượng nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam.