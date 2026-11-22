Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - sắc màu hội tụ” do UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung; Công ty TNHH Truyền thông giải trí TL Việt Nam phối hợp sản xuất. Với tổng thời lượng dự kiến 95 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu chặt chẽ theo 3 chương xuyên suốt.

Các đại biểu theo dõi chương trình.

Chương I - Tinh hoa văn hóa: Khắc họa mạch nguồn văn hóa ngàn đời của dân tộc qua các tiết mục giao hòa giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại như “Gấm hoa Việt Nam”, song tấu đàn bầu – violin “Chiếc khăn Piêu”,“Việt Nam tinh hoa”.

Chương II - Sắc màu di sản: Tôn vinh chiều sâu lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc vùng cao Lào Cai qua các tiết mục hát văn “Linh thiêng Bảo Hà”, diễn xướng “Những điều chưa có trong văn tự người Dao”, hoạt cảnh “Muôn sắc Lào Cai” và bản phối trẻ trung “Chợ tình”.

Chương III - Khát vọng Việt Nam: Lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin hội nhập với các ca khúc "Lào Cai vươn tới ngày mai”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” và đại cảnh kết “Bài ca Đoàn kết” quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương.

Tại buổi sơ duyệt, Ban Tổ chức cùng hội đồng nghệ thuật đã trực tiếp theo dõi, rà soát tổng thể từ nội dung kịch bản, lời bình, âm thanh, ánh sáng đến công tác phối hợp khớp nối sân khấu. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, ê-kíp thực hiện sẽ tiếp tục hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật và nâng cao chất lượng nghệ thuật, sẵn sàng cho đêm diễn chính thức.

Đại biểu trao đổi ý kiến sau buổi sơ duyệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - sắc màu hội tụ”, sẽ diễn ra vào tối 23/11 tại quảng trường 19/8 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc của Lào Cai.