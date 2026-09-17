Sơ duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương

Các đại biểu tham dự chương trình sơ duyệt

Chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Sắc màu Xứ Lạng - Rực sáng Biên cương” với 3 chương gồm: cội nguồn di sản - sắc màu xứ Lạng - biên cương hội nhập, kết hợp hệ thống ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng nghệ thuật hiện đại.

Sơ duyệt tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội

Chương trình được đầu tư xây dựng công phu, quy mô hoành tráng, các tiết mục mang tính nghệ thuật cao, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương và các cộng tác viên, diễn viên quần chúng; thanh, thiếu nhi đến từ các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Sơ duyệt tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội

Tại buổi sơ duyệt, các đơn vị tham gia chương trình đã rà soát danh mục kỹ thuật, kiểm tra đồng bộ âm thanh - ánh sáng, luyện tập khối diễn viên chuyên nghiệp và thiếu nhi, khớp các tiết mục nghệ thuật nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng âm thanh, ánh sáng, tính nghệ thuật của từng tiết mục. Cũng trong chương trình, đơn vị thực hiện cùng các lực lượng đã tiến hành sơ duyệt đoạn ngắn diễu hành đèn lồng.

Sơ duyệt trình diễn diễu hành đèn lồng trong chương trình

Sau buổi sơ duyệt, các thành viên Ban Tổ chức lễ hội đã họp rút kinh nghiệm. Theo ý kiến đánh giá, các tiết mục biểu diễn trong chương trình công phu, hoành tráng, trang phục đạo cụ được đầu tư đẹp mắt. Các thành viên Ban Tổ chức cũng tham góp ý kiến xoay quanh các nội dung như: kịch bản, lời dẫn; trang phục của diễn viên; các động tác múa, hình ảnh minh họa, đạo cụ, ánh sáng… nhằm hoàn thiện chương trình, chuẩn bị chu đáo cho chương trình tổng duyệt diễn ra vào tối 18/9.

Người dân thích thú ngắm nhìn mô hình đèn lồng tại buổi sơ duyệt

Sau buổi sơ duyệt, tối 18/9, Ban Tổ chức lễ hội sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc.