Sở Du lịch diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Diễn tập Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành Du lịch vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh: Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Đại tá Vũ Trọng Thoan, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh…

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng Ban Chỉ huy Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Du lịch năm 2026 phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng Ban Chỉ huy Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Du lịch năm 2026 nhấn mạnh: xác định, diễn tập tác chiến phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở trong năm 2026 cũng như trong nhiệm kỳ.

Đồng thời, diễn tập chính là hình thức huấn luyện cao nhất, mang tính tổng hợp, toàn diện nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Thông qua diễn tập nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo ngành Du lịch, phát huy vai trò tham mưu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc của Sở trên từng lĩnh vực.

Mặt khác, kiểm tra, bổ sung, củng cố, hoàn thiện các phương án tác chiến, các giải pháp hoạt động của ngành đáp ứng yêu cầu của tác chiến phòng thủ của tỉnh.

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý nghĩa và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra chặt chẽ tình hình, chuẩn bị chu đáo các nội dung văn kiện trước khi thực hiện các nội dung diễn tập; nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đảng trong tình hình mới; gắn lý luận với điều kiện thực tế của ngành để vận dụng và giải quyết các tình huống trong tác chiến phòng thủ. Sau diễn tập, các đơn vị, phòng ban tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, kịp thời để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm tác chiến.

Theo đó, cuộc diễn tập tập trung thực hiện các nội dung: Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành du lịch vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Giám đốc Sở triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành Du lịch từ thời bình sang thời chiến; Phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch) tổ chức hội nghị xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của cơ quan từ thời bình sang thời chiến…

Về nhiệm vụ của ngành du lịch, Sở sẽ chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái thời chiến, thực hiện nghiêm mệnh lệnh động viên lực lượng, phương tiện của Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành du lịch; bảo đảm cho hoạt động của tỉnh và lực lượng vũ trang trong trạng thái thời chiến...

Với các biện pháp tổ chức thực hiện, như: quán triệt và thực hiện nghiêm túc quyết định về việc tuyên bố tình trạng chiến tranh. Tổ chức sơ tán, di chuyển bộ phận chủ yếu của cơ quan vào khu sơ tán theo phương án; điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Sở sang thời chiến. Tổ chức lực lượng tự vệ, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để bảo vệ cơ quan, cơ sở du lịch trong thời chiến.

Thực hiện lệnh động viên, huy động lực lượng, phương tiện theo quyết định của tỉnh. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên; hỗ trợ sơ tán khách du lịch rời khỏi vùng chiến sự đảm bảo an toàn. Các phòng chuyên môn tham mưu phối hợp với các cơ sở dịch vụ thực hiện các phương án miễn phí tiền phòng nghỉ, hỗ trợ khách du lịch trong thời gian bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trong thời chiến; đề xuất phương thức, biện pháp điều hành, tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc (cơ quan, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các khu/điểm du lịch) thực hiện nội dung, biện pháp chuyển ngành du lịch sang thời chiến và công tác bảo vệ di tích. Chỉ đạo các mặt hoạt động của ngành phối hợp với các lực lượng để sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ cơ quan, cơ sở du lịch và bảo vệ địa phương khi có yêu cầu.

* Buổi chiều, Chương trình diễn tập thực hiện Cơ động tại khu sơ tán, tại Thao trường huấn luyện Thung Lang (phường Trung Sơn). Tại Hội nghị Ban Giám đốc thông qua Kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh cho các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Các đại biểu dự hội nghị cơ động tại khu sơ tán, thao trường huấn luyện Thung Lang (phường Trung Sơn)

Tổng kết diễn tập, đồng chí Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Du lịch năm 2026 ghi nhận nỗ lực làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Giám đốc, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Đại diện Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú trình bày phương án, xây dựng kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ theo lĩnh vực, nhiệm vụ đảm nhiệm. Ảnh: Minh Đường

Buổi diễn tập diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Du lịch năm 2026 mang mật danh “DL 26” nhằm chủ động hơn khi thực hiện chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái thời chiến, thực hiện nghiêm mệnh lệnh động viên lực lượng, phương tiện của Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành du lịch; bảo đảm cho hoạt động của tỉnh và lực lượng vũ trang trong trạng thái thời chiến...

Qua đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng thời nêu cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng cùng sự quản lý, điều hành của chính quyền trong việc tập trung, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp hơn.