Số dư chứng chỉ tiền gửi đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 53% sau 9 tháng năm 2026 tại 26 ngân hàng

Tổng số dư chứng chỉ tiền gửi (CCTG) tại các ngân hàng trong phạm vi khảo sát đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng hơn 554.000 tỷ đồng, tương đương 53% so với cuối năm 2025. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) dẫn đầu về số dư, vượt BIDV và Techcombank.

MB dẫn đầu về số dư và mức tăng tuyệt đối

Tại ngày 30/9, số dư CCTG của MB đạt 240.830 tỷ đồng, tăng khoảng 81% so với cuối năm 2025. Mức tăng tuyệt đối hơn 108.000 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng được thống kê.

Lãi suất CCTG tại MB dao động từ 4,7%/năm đến 11,18%/năm. Mức này cao hơn lãi suất cao nhất của trái phiếu (9,2%/năm) và lãi suất huy động tiết kiệm cao nhất (8,2%/năm) do ngân hàng này công bố.

BIDV đứng thứ hai với 227.433 tỷ đồng, tăng 48%. Techcombank xếp thứ ba với 186.428 tỷ đồng, tăng 18%. Hai vị trí còn lại trong nhóm năm ngân hàng đứng đầu là ACB (172.464 tỷ đồng, tăng 113%) và VPBank (138.676 tỷ đồng, tăng 195%). Các ngân hàng khác đều có số dư dưới 100.000 tỷ đồng.

Thứ hạng thay đổi so với cuối quý II

So với cuối quý II, VPBank từ vị trí thứ 7 lên thứ 5, còn VietinBank từ thứ 4 xuống thứ 6. Tại VPBank, 65% CCTG đến từ các tổ chức kinh tế, trong khi phần lớn khách hàng mua CCTG ở các ngân hàng khác là cá nhân.

Số liệu gốc trong báo cáo được tính bằng triệu đồng, ví dụ MB là 240.830.168 triệu đồng.

So với đầu năm 2026, hầu hết ngân hàng ghi nhận số dư CCTG tăng. Một số ngân hàng giảm gồm NCB (10%), PGBank (64%), BVBank (16%) và VietinBank (19%). Về tốc độ tăng, VPBank (195,5%) và ACB (113%) cao nhất, tiếp theo là LPBank (90%), Vietcombank (85%) và MB (81%). VPBank và ACB cùng tăng hơn 91.000 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối.

Lãi suất CCTG cao hơn khung tiền gửi thông thường

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại bị khống chế tối đa 4,75%/năm. Trong khi đó, theo khảo sát, một số sản phẩm CCTG kỳ hạn dưới 6 tháng có lãi suất khoảng 6,5-8,5%/năm.

Lãi suất CCTG không nhất thiết là lãi suất tham chiếu cho các khoản vay. Vì vậy, ngân hàng có thể trả lãi CCTG cao hơn tiền gửi truyền thống mà không làm tăng lãi suất cho vay cơ sở. Trên thực tế, lãi suất cho vay thả nổi thường bằng lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 3-4%/năm.

Yếu tố quy định khiến CCTG thêm quan trọng

SSI Research cho biết Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước định nghĩa lại mẫu số của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR). Ngoài tiền gửi khách hàng, mẫu số này gồm CCTG, trái phiếu trong nước đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, vay nước ngoài, vay ròng liên ngân hàng và vốn chủ sở hữu điều chỉnh.

Một lý do khác là tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Theo khung Basel III, nguồn vốn dài hạn từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp hệ số nguồn vốn ổn định sẵn có (ASF) 90-100%. Nguồn vốn bán buôn ngắn hạn từ các định chế tài chính chịu hệ số rất thấp hoặc bằng 0. Lộ trình áp dụng LCR/NSFR sẽ bắt buộc chậm nhất từ ngày 1/10/2028.

Phần lớn CCTG sắp đáo hạn trong 12 tháng

Dù thường được xem là kênh huy động trung và dài hạn, tại một số ngân hàng, CCTG có thời hạn còn lại đến 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ này là 90% tại Eximbank, 91% tại VietBank và VietinBank, 97% tại Vietcombank và 100% tại SeABank.

Bên cạnh nguồn huy động trong nước, các ngân hàng còn tiếp cận vốn quốc tế qua vay hợp vốn và tín dụng nước ngoài. Chi phí vốn và điều kiện vay ở kênh này phụ thuộc vào lãi suất quốc tế, xếp hạng tín nhiệm và năng lực tài chính của từng ngân hàng.