Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ chạm mức thấp nhất trong 57 năm

Một nhân viên giao hàng thực hiện công việc trên một tuyến phố tại thủ đô Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Điều đó cho thấy thị trường lao động nước này tiếp tục duy trì sức chống chịu đáng kể bất chấp những bất ổn kinh tế do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự dài hạn, khiến nhiều người thất nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm mới.

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5/11, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các bang đã giảm 6.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 31/10, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Con số này thấp hơn mức dự báo 196.000 đơn của các nhà kinh tế. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1969, tương đương mức từng được ghi nhận vào giữa tháng 7 năm nay.

Tỷ lệ sa thải thấp, nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng, đang là trụ đỡ cho thị trường lao động. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp là do lực lượng lao động bị thu hẹp trong bối cảnh chính sách nhập cư trở nên khắt khe hơn, chứ không hẳn là do số lượng cắt giảm việc làm thực tế giảm đi.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng thị trường lao động có thể đang trở nên thắt chặt hơn. Chính phủ Mỹ tuần này báo cáo rằng trong tháng 9, cứ mỗi người thất nghiệp thì có 1,06 vị trí việc làm trống, tăng so với mức 1,02 vị trí trong tháng 8.

Mặc dù có sự gia tăng so với tháng trước, số vụ sa thải trong tháng 10/2026 vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 2023. Các nhà tuyển dụng đã công bố kế hoạch tuyển dụng 444.692 lao động trong tháng 10/2026, tăng 57% so với tháng 10/2025. Đây là mức kế hoạch tuyển dụng cao nhất trong tháng 10 kể từ năm 2009, với phần lớn có khả năng là các công việc mang tính thời vụ.

Ông Andy Challenger, Giám đốc doanh thu tại Challenger, Gray & Christmas, cho biết: "Các nhà tuyển dụng đang giữ lại lực lượng lao động hiện có để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ lễ, và các kế hoạch tuyển dụng được công bố chủ yếu là công việc ngắn hạn, mang tính thời vụ. Các công ty muốn duy trì sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trong dịp lễ mà không cần tăng thêm biên chế chính thức."

Việc các doanh nghiệp ngần ngại tăng tuyển dụng nhân sự chính thức đồng nghĩa với việc một số người thất nghiệp phải trải qua khoảng thời gian dài không có việc làm.

Những số liệu trên cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái tương đối đặc biệt: số vụ sa thải duy trì ở mức thấp và nhu cầu tuyển dụng vẫn hiện hữu, nhưng tốc độ tạo việc làm mới còn khiêm tốn và các doanh nghiệp chưa sẵn sàng mở rộng lực lượng lao động dài hạn.