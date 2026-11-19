Hình ảnh tại Hội chợ Đổi mới sáng tạo và Công nghệ mới lần thứ 13 (InproInnova 2026) ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 18/11. (Nguồn: Getty Images)

Theo Báo cáo Chỉ số sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 (WIPI 2026) của WIPO, các nhà sáng chế Trung Quốc đã nộp 1,9 triệu đơn đăng ký sáng chế trong năm 2025. Xếp sau là Mỹ với 489.766 đơn, Nhật Bản với 466.301 đơn, Hàn Quốc với 319.210 đơn và Đức với 132.714 đơn.

Báo cáo thường niên cho thấy, tỷ trọng đơn đăng ký sáng chế của châu Á trong tổng số đơn trên toàn cầu đã tăng 9,3 điểm phần trăm trong thập niên qua, từ 61,9% năm 2015 lên 71,2% năm 2025. Kết quả này chủ yếu nhờ mức tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc, quốc gia chiếm khoảng 68,5% tổng số đơn đăng ký trong khu vực châu Á năm 2025.

Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong năm qua, với số đơn đăng ký sáng chế tăng 37,5%, lên 105.163 đơn, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 đơn.

Trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ máy tính tiếp tục dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký sáng chế được công bố trong năm 2024 (năm gần nhất có dữ liệu thống kê) với tỷ lệ chiếm 13% tổng số đơn trên toàn cầu.

Theo phương pháp thống kê mới, WIPO xác định số đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ xanh đạt khoảng 613.000 đơn trong năm 2024, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó, công nghệ lưu trữ năng lượng, bao gồm pin, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,4%; tiếp đến là công nghệ năng lượng thông minh, lưới điện và truyền tải điện với 15,2%; công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí chiếm 11,8%.

Trong khi đó, hoạt động đăng ký nhãn hiệu toàn cầu phục hồi trong năm 2025, tăng 4,1% lên 15,9 triệu nhóm sản phẩm và dịch vụ. Ngược lại, số đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp giảm 4,3%, xuống còn 1,5 triệu kiểu dáng.

Sau khi chỉ tăng 0,1% trong năm 2024, hoạt động đăng ký nhãn hiệu đã ghi nhận sự phục hồi rõ rệt lần đầu tiên trong những năm gần đây, đạt mức cao hơn khoảng 5,4% so với thời điểm trước đại dịch. Theo báo cáo, diễn biến này phản ánh sự khởi sắc trở lại của hoạt động kinh doanh.

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang nhận định: “Mặc dù năm 2025 chứng kiến những bất ổn gia tăng về địa chính trị và kinh tế vĩ mô, hệ thống sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục phát huy vai trò”.

Ông Tang cho rằng các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào tăng trưởng kinh doanh dựa trên công nghệ, trong khi các quốc gia ngày càng coi đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng. Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công nghệ số khác đang góp phần đẩy nhanh những xu hướng này.

(theo Tân Hoa xã)