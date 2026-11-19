Số lượng đơn đăng ký sáng chế trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 3,9 triệu đơn trong năm 2025, tăng 6% so với năm trước và là mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về số đơn đăng ký sáng chế.

Theo báo cáo Chỉ số sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 (WIPI 2026) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 18/11, các nhà sáng chế Trung Quốc đã nộp khoảng 1,9 triệu đơn trong năm 2025. Vị trí tiếp theo là Mỹ với 489.766 đơn, Nhật Bản với 466.301 đơn, Hàn Quốc với 319.210 đơn và Đức với 132.714 đơn.

Báo cáo cho thấy châu Á ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động đăng ký sáng chế toàn cầu. Trong 10 năm qua, tỷ trọng đơn đăng ký sáng chế của khu vực này đã tăng 9,3 điểm phần trăm, từ 61,9% năm 2015 lên 71,2% năm 2025.

Riêng Trung Quốc đóng góp khoảng 68,5% tổng số đơn đăng ký tại châu Á trong năm 2025. Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 37,5%, lên 105.163 đơn, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 đơn.

Trong lĩnh vực công nghệ, máy tính tiếp tục là lĩnh vực có số lượng đơn đăng ký sáng chế lớn nhất trong năm 2024, chiếm 13% tổng số đơn được công bố. Đây là năm gần nhất có dữ liệu thống kê về lĩnh vực này.

Theo phương pháp thống kê mới, WIPO ước tính số đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ xanh đạt khoảng 613.000 đơn trong năm 2024, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó, công nghệ lưu trữ năng lượng, bao gồm pin, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,4%; tiếp đến là công nghệ năng lượng thông minh, lưới điện và truyền tải điện với 15,2%, và công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí với 11,8%.

Trong khi đó, hoạt động đăng ký nhãn hiệu trên toàn cầu phục hồi trong năm 2025, tăng 4,1% lên 15,9 triệu nhóm hàng hóa và dịch vụ. Đây là mức phục hồi rõ rệt đầu tiên sau khi chỉ tăng 0,1% trong năm 2024, đưa số lượng đăng ký cao hơn khoảng 5,4% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. WIPO nhận định diễn biến này phản ánh sự khởi sắc trở lại của hoạt động kinh doanh.

Tổng Giám đốc WIPO Đặng Hồng Sâm (Daren Tang) nhận định, bất chấp những bất ổn địa chính trị và kinh tế vĩ mô gia tăng trong năm 2025, hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu vẫn duy trì đà hoạt động.

Ông cho rằng các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư vào tăng trưởng dựa trên công nghệ, trong khi các quốc gia coi đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng.

Trí tuệ Nhân tạo (AI) cùng các công nghệ số khác đang tạo động lực mạnh mẽ cho những xu hướng này./.