Từ 1.7.2027, sổ đỏ tài sản chung phải ghi tên cả vợ và chồng

Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 21.11.2026 với 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13 chương, 112 điều và có hiệu lực từ 1.7.2027.

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Một trong những thay đổi liên quan trực tiếp đến hàng triệu gia đình là quy định về cách thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận. Theo đó, nếu quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên Giấy chứng nhận.

Quy định này vẫn có một trường hợp ngoại lệ: Vợ và chồng có thể thỏa thuận ghi tên một người để người đó đứng tên đại diện cho cả hai.

Như vậy, điểm thay đổi cần hiểu đúng không phải là từ 1.7.2027 mọi sổ đỏ đều phải có hai cái tên, mà là đối với tài sản thực sự thuộc sở hữu chung của vợ chồng, nguyên tắc ghi nhận trên Giấy chứng nhận sẽ là ghi tên cả hai, trừ trường hợp có thỏa thuận về người đại diện.

Đây cũng không phải lần đầu pháp luật yêu cầu ghi nhận tên của cả vợ và chồng. Luật Đất đai 2024 đang có hiệu lực cũng quy định tài sản chung của vợ chồng phải ghi tên cả hai, đồng thời cho phép hai người thỏa thuận để một người đứng tên đại diện. Nếu sổ đã cấp chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì được cấp đổi để ghi cả hai khi có yêu cầu.

Điểm đáng quan tâm từ 1.7.2027 là quy định này tiếp tục được luật mới xác lập trong bối cảnh Giấy chứng nhận được quy định theo mẫu thống nhất, có thể tồn tại dưới dạng điện tử hoặc giấy và hai hình thức có giá trị pháp lý như nhau.

Sổ đỏ chỉ đứng tên chồng hoặc vợ có phải đổi ngay?

Đây là câu hỏi dễ gây hiểu nhầm nhất.

Theo các quy định đang được áp dụng, không có chuyện tất cả sổ đỏ cũ chỉ đứng tên một người sẽ đồng loạt phải đổi sang hai tên từ 1.7.2027.

Luật hiện hành đã quy định trường hợp đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng Giấy chứng nhận chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì có thể cấp đổi để ghi tên cả hai nếu có yêu cầu. Nghị định 101/2024/NĐ-CP cũng quy định cụ thể đây là một trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận.

Vì vậy, một gia đình đang có sổ đỏ chỉ ghi tên chồng không nên hiểu rằng từ ngày 1.7.2027 cuốn sổ đó tự nhiên mất giá trị. Vấn đề quan trọng hơn là phải xác định mảnh đất đó thực chất là tài sản chung hay tài sản riêng.

Chẳng hạn, vợ chồng kết hôn năm 2015, mua một căn nhà năm 2018 bằng tiền tích lũy của cả hai nhưng Giấy chứng nhận chỉ ghi tên người chồng. Việc chỉ có tên chồng trên sổ không đương nhiên biến tài sản thành tài sản riêng của chồng. Ngược lại, nếu người chồng có căn nhà được cha mẹ tặng cho riêng, có căn cứ xác lập đây là tài sản riêng thì việc chỉ đứng tên người chồng lại phản ánh một quan hệ tài sản khác.

Khi làm thủ tục cấp đổi để ghi tên cả hai, cơ quan đăng ký đất đai có thể khai thác thông tin về tình trạng hôn nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu không khai thác được, người dân có thể phải cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân.

Do đó, với người đang có sổ đỏ chỉ đứng tên một người, việc cần làm trước tiên không phải chạy đi đổi sổ mà là kiểm tra nguồn gốc hình thành tài sản, thời điểm có tài sản, nguồn tiền và các thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

Một điểm khác cũng rất quan trọng khi giao dịch: tên trên sổ không phải căn cứ duy nhất để kết luận tài sản thuộc riêng một người. Nếu tài sản là tài sản chung của vợ chồng, quyền đối với tài sản phải được xem xét theo chế độ tài sản của vợ chồng và các quy định liên quan, chứ không chỉ nhìn vào một cái tên trên Giấy chứng nhận.

Bán, tặng cho, thế chấp nhà đất: Một người đứng tên có tự quyết được không?

Đây mới là hệ quả mà người dân cần quan tâm khi sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng.

Giả sử căn nhà được mua trong thời kỳ hôn nhân bằng tài sản chung, nhưng sổ đỏ chỉ đứng tên người chồng. Nếu hai vợ chồng bán nhà, việc kiểm tra và xác định đầy đủ chủ thể có quyền đối với tài sản là vấn đề quan trọng trong hồ sơ giao dịch. Người mua, ngân hàng hoặc tổ chức công chứng không chỉ căn cứ đơn thuần vào việc trên sổ có một cái tên mà còn phải xem xét tình trạng pháp lý của tài sản và quyền của người còn lại.

Ngược lại, nếu nhà đất là tài sản riêng được xác lập hợp pháp của một bên thì việc giao dịch sẽ được xem xét theo tư cách của người có quyền đối với tài sản đó.

Vì vậy, quy định từ 1.7.2027 có ý nghĩa thực tế ở chỗ làm rõ hơn ai là người có quyền đối với tài sản chung ngay trên Giấy chứng nhận. Khi cả vợ và chồng cùng được ghi tên, thông tin về chủ thể có quyền đối với nhà đất được thể hiện trực tiếp, hạn chế tình trạng chỉ nhìn vào một cái tên rồi cho rằng đó là tài sản riêng.

Người đang chuẩn bị mua nhà đất cũng nên đặc biệt chú ý trường hợp người bán đã kết hôn nhưng Giấy chứng nhận chỉ đứng tên một người. Khi đó, cần làm rõ nguồn gốc tài sản và chế độ tài sản của vợ chồng trước khi ký giao dịch. Với tài sản chung, việc để một người tự ý định đoạt tài sản mà không bảo đảm quyền của người còn lại có thể phát sinh tranh chấp.

Với các gia đình đang có sổ đỏ một tên, nếu xác định đất là tài sản chung và muốn thông tin trên Giấy chứng nhận phản ánh đầy đủ quyền của hai vợ chồng, có thể thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định. Hiện thủ tục này đã được pháp luật quy định, không phải chờ đến 1.7.2027 mới được thực hiện.

Thông tin nhanh

Từ 1.7.2027: Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực.

Tài sản chung vợ chồng: Nguyên tắc là ghi cả họ, tên vợ và chồng trên Giấy chứng nhận.

Có thể một người đứng tên: Nếu vợ chồng có thỏa thuận để một người đứng tên đại diện.

Sổ cũ chỉ có tên một người: Không có quy định buộc phải đổi đồng loạt chỉ vì Luật mới có hiệu lực; trường hợp tài sản chung có thể cấp đổi khi có yêu cầu.

Khi mua bán, thế chấp: Cần xác định đầy đủ người có quyền đối với tài sản, không nên chỉ căn cứ vào việc sổ đỏ đang có tên ai.

Giấy chứng nhận điện tử: Luật mới quy định Giấy chứng nhận có thể ở dạng điện tử hoặc giấy, hai hình thức có giá trị pháp lý như nhau.