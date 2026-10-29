Sơ đồ hướng tuyến để người dân di chuyển trong thời gian Festival cồng chiêng Gia Lai 2026

Để người dân tham gia, theo dõi và thuận tiện cho các hoạt động của Festival, ban tổ chức thông báo để người dân bố trí di chuyển phù hợp theo sơ đồ đã được các phòng chức năng của Công an tỉnh Gia Lai thống nhất.

Sơ đồ phân luồng giao thông phục vụ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 sẽ quy tụ hơn 10 tỉnh, thành phố sở hữu di sản cồng chiêng và nét văn hóa đặc trưng như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng... cùng 29 đội nghệ nhân trong tỉnh tham gia. Tổng cộng 1.487 nghệ nhân đại diện cho các dân tộc Bahnar, Jrai, H'rê, Chăm Hroi, Ê Đê... sẽ cùng về hội tụ, trình diễn và giao lưu văn hóa.

Theo kế hoạch công bố, sự kiện được thiết kế thành hai cụm không gian chính với chuỗi hoạt động phong phú.

Cụm sự kiện tại chân núi lửa huyền thoại Chư Đang Ya và xã Biển Hồ diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11/2026. Tại cụm này sẽ có lễ khai mạc chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ gắn với địa danh Chư Đang Ya (top 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới); phục dựng lễ mừng nhà rông mới; giao lưu âm nhạc và Triển lãm di sản cồng chiêng tại nhà rông...

Cụm sự kiện tại trung tâm Pleiku diễn ra từ 6 - 8/11, gồm: Lễ hội đường phố diễu hành di sản rực rỡ của các đoàn nghệ nhân qua các tuyến đường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú; Giao lưu văn hóa, tái hiện không gian làng nghề thủ công thu nhỏ với các nghề thủ công...