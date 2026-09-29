Sổ đỏ được tích hợp lên VNeID trước 30.10: Người dân có phải tự làm thủ tục?

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30.10 là mốc đồng bộ dữ liệu, không phải hạn đổi sổ đỏ

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 28.9, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh việc đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30.10.2026.

Mục tiêu của việc này là kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử, qua đó giúp cơ quan nhà nước có thể xác thực thông tin về người sử dụng đất mà không phải tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ đã có trong hệ thống.

Do đó, mốc 30.10 không phải hạn cuối để người dân mang sổ đỏ đến cơ quan chức năng "đổi" sang bản điện tử. Đây trước hết là thời hạn đặt ra đối với các cơ quan trong việc làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ dữ liệu.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết việc tích hợp không đơn giản là chụp hoặc tải hình ảnh sổ đỏ lên VNeID. Dữ liệu phải được đối chiếu giữa giấy chứng nhận, thông tin thửa đất và thông tin người sử dụng đất trong cơ sở dữ liệu dân cư.

Đây là khâu quan trọng bởi nhiều giấy chứng nhận được cấp từ những thời điểm khác nhau, thông tin trên giấy có thể sử dụng số chứng minh nhân dân cũ, địa chỉ cũ hoặc đã phát sinh các biến động về chuyển nhượng, thừa kế, cấp đổi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có quy định về kết nối, khai thác dữ liệu giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khi dữ liệu đủ điều kiện, thông tin này có thể được khai thác để thay thế một số giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân không phải tự tích hợp, nhưng nên chủ động kiểm tra dữ liệu

Không có yêu cầu chung rằng tất cả chủ sử dụng đất phải tự thực hiện một thủ tục riêng để tích hợp sổ đỏ lên VNeID trước ngày 30.10.

Tuy nhiên, người dân vẫn có vai trò trong quá trình làm sạch dữ liệu. Nếu thông tin về người sử dụng đất chưa đầy đủ, không trùng khớp với dữ liệu dân cư hoặc giấy chứng nhận chưa được cập nhật biến động, cơ quan chức năng có thể cần người dân phối hợp cung cấp, xác nhận hoặc bổ sung thông tin.

Một số địa phương đã hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước phục vụ việc đối soát. Chẳng hạn, hướng dẫn của Công an tỉnh Vĩnh Long cho phép người dân vào mục "Dịch vụ khác", chọn "Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước" rồi lựa chọn thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để gửi dữ liệu.

Đây nên được hiểu là một kênh hỗ trợ cơ quan nhà nước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, không phải thủ tục bắt buộc mà mọi người dân đều phải làm.

Trước mắt, người dân có thể chủ động kiểm tra một số nội dung:

+ Tài khoản VNeID đã được xác thực mức độ 2 hay chưa.

+ Thông tin cá nhân trên VNeID có chính xác hay không.

+ Khi dữ liệu đất đai được tích hợp, kiểm tra họ tên, thông tin định danh, số giấy chứng nhận, thửa đất và các thông tin liên quan.

+ Nếu phát hiện sai lệch, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý đất đai để chỉnh lý dữ liệu.

Đặc biệt, người dân không nên tự ý sửa hoặc cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền với lý do "hỗ trợ tích hợp sổ đỏ". Việc cập nhật dữ liệu cần thực hiện thông qua VNeID hoặc cơ quan nhà nước theo hướng dẫn chính thức.

Từ "có sổ đỏ trên điện thoại" đến giảm giấy tờ, phí và thời gian

Giá trị lớn nhất của việc tích hợp không nằm ở việc người dân có thêm một bản hiển thị sổ đỏ trên VNeID, mà ở khả năng khai thác dữ liệu trong các giao dịch và thủ tục hành chính.

Luật Đất đai và các quy định về cơ sở dữ liệu đất đai đang hướng tới việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống chuyên ngành. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cơ quan nhà nước có thể khai thác thông tin đã có thay vì yêu cầu người dân liên tục nộp hoặc xuất trình cùng một loại giấy tờ.

Một ví dụ là chính sách phát triển công dân số. Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP và Thông tư số 117/2026/TT-BTC, người dân đáp ứng các điều kiện về định danh điện tử và tích hợp dữ liệu có thể được hưởng một số chính sách miễn, giảm phí, lệ phí. Đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng, chính sách hiện hành có quy định giảm 10% lệ phí trước bạ trong thời gian và với các điều kiện được quy định.

Như vậy, việc tích hợp dữ liệu đất đai đang được gắn với một mục tiêu rộng hơn: giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình và chuyển từ việc người dân tự chứng minh thông tin sang mô hình các cơ quan nhà nước khai thác dữ liệu đã được xác thực.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng sau ngày 30.10, mọi giao dịch đất đai trên cả nước sẽ lập tức chỉ sử dụng "sổ đỏ điện tử" và bản giấy không còn giá trị. Quá trình chuẩn hóa dữ liệu vẫn tiếp tục, nhất là với những hồ sơ cũ, thông tin thiếu hoặc chưa thống nhất. Việc liên thông dữ liệu đất đai với thuế, công chứng, ngân hàng và các hệ thống khác cũng cần được hoàn thiện.

Vì vậy, với người dân, việc cần làm lúc này không phải là đổ xô đi đổi sổ đỏ. Quan trọng hơn là bảo đảm thông tin định danh chính xác, theo dõi dữ liệu đất đai trên VNeID khi được tích hợp và phối hợp với cơ quan chức năng nếu có yêu cầu đối soát, chỉnh sửa.

Mốc 30.10 vì thế có ý nghĩa chủ yếu đối với tiến độ xây dựng hạ tầng dữ liệu của Nhà nước. Còn với người dân, kết quả đáng chờ đợi nhất là khi thực hiện thủ tục đất đai, những thông tin Nhà nước đã có sẽ thực sự được dùng lại, thay vì tiếp tục yêu cầu người dân mang theo từng tập hồ sơ giấy.