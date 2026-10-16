Sơ diễn Hành trình điểm đến gốm Biên Hòa

Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn múa Truyền nghề tại buổi sơ diễn. Ảnh: My Ny

Dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Trường; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố.

Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn múa Hương bưởi tại buổi sơ diễn. Ảnh: My Ny

Trong chương trình, các đại biểu đã xem nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn múa Truyền nghề và múa Hương bưởi; xem trình diễn workshop về gốm và video clip lịch sử gốm Biên Hòa chủ đề “Từ con người với đất, nước và lửa”; tham quan phòng bảo tàng gốm mỹ thuật độc bản của các thế hệ học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai với phần thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các đại biểu trải nghiệm con đường di sản gốm gắn với biểu diễn trang phục các dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm con đường di sản gốm gắn với biểu diễn trang phục các dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai và biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời tham quan triển lãm gốm mỹ thuật, trải nghiệm ẩm thực và thưởng thức âm nhạc truyền thống.

Các đại biểu trải nghiệm con đường di sản gốm trong Hành trình điểm đến gốm Biên Hòa. Ảnh: My Ny

Nghệ nhân, tài tử Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai biểu diễn trên con đường di sản gốm tại chương trình sơ diễn. Ảnh: My Ny

Đóng góp ý kiến tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành đánh giá cao ý tưởng xây dựng điểm đến gốm Biên Hòa; đồng thời đề xuất có buổi làm việc với Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để trao đổi, thống nhất về nội dung chương trình, thời lượng tham quan, chất lượng dịch vụ, phương án tổ chức cho từng nhóm khách. Đặc biệt, việc xây dựng mức giá tour hợp lý, linh hoạt cũng được các đơn vị quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đưa sản phẩm vào khai thác, kết nối với các tuyến du lịch, từng bước thu hút du khách đến với Đồng Nai.

Tiến sĩ Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai phát biểu tại buổi sơ diễn. Ảnh: My Ny

Tiến sĩ Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai ghi nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, đơn vị lữ hành; đồng thời cho biết nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và cách thức tổ chức chương trình trên cơ sở những góp ý tại buổi sơ diễn. Nhà trường mong muốn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành để xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của du khách, bảo đảm chất lượng trải nghiệm và khả năng khai thác tour. Qua đó, từng bước đưa gốm Biên Hòa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá giá trị nghề gốm truyền thống của Đồng Nai.