Sở Dân tộc và Tôn giáo và xã Thọ Sơn ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật

Xã Thọ Sơn là địa phương thứ 2 trong thành phố, sau Đak Lua, Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng giai đoạn 2026-2030.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng xã Thọ Sơn ký kết tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Ảnh: Phạm Quang

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Văn Khang nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo với Đảng ủy, UBND xã Thọ Sơn thực hiện ký kết phối hợp về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo”.

Xã Thọ Sơn có đông đồng bào DTTS sinh sống, chiếm 51,26% dân số toàn xã; đồng thời có nhiều tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Công tác tôn giáo, dân tộc trong những năm qua luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Thọ Sơn xác định là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho học sinh nghèo, các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của xã Thọ Sơn. Ảnh: Phạm Quang

Dịp này, Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức tặng 300 phần quà cho học sinh nghèo, các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn của xã Thọ Sơn.