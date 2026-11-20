Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Văn phòng Chính phủ Lào, đoàn cán bộ Lào đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo với Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Thái Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở, cùng cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tham gia hội nghị có ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; ông Phongtisoukh Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào, cùng 19 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo của Lào.

Theo ông Lê Phú Thắng, nội dung Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo gồm các chuyên đề lý thuyết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam, kết hợp khảo sát thực tế tại địa phương. TPHCM được lựa chọn là một trong những địa bàn khảo sát bởi đây là đô thị lớn, có dân cư đa dạng về thành phần dân tộc và tôn giáo.

Ông Thái Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đã thông tin khái quát về tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM vui mừng đón tiếp đoàn cán bộ Lào đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng chương trình bồi dưỡng lần này sẽ góp phần củng cố tình đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt.

Ngay sau đó, các học viên Lào đã đặt câu hỏi về những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; việc đào tạo cán bộ cơ sở, xử lý thông tin tôn giáo trên không gian mạng và công tác vận động người dân tại những địa bàn giao thông còn cách trở.

Chia sẻ với những thắc mắc, ông Thái Trần Quốc Bảo cho biết sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo tại cơ sở gặp một số khó khăn. Sở đã khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ tại các xã, phường, đồng thời chuẩn bị tổ chức tập huấn theo hướng phát huy kinh nghiệm của những cán bộ lâu năm, chia sẻ cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.

Trong năm 2026, Thành ủy đã chỉ đạo phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, phường và những người làm công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị liên quan.

Một trong những thách thức hiện nay là sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội. Theo ông, thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, khó phân biệt đúng sai. Đối với việc xử lý thông tin tôn giáo trên mạng, ông Quốc Bảo cho biết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới của Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Việc xử lý các hành vi vi phạm sẽ căn cứ vào chứng cứ, dấu vết và quy định pháp luật; đồng thời cần sự phối hợp giữa nhiều ngành, cơ quan chức năng.

Về công tác vận động tại những địa bàn giao thông cách trở, ông Quốc Bảo cho rằng cần kết hợp phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng giao thông với phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cộng đồng. Trong đó, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phongtisoukh Siphomthaviboun, Trưởng đoàn học viên cán bộ Lào, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào, cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm của Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Ông cho biết, thông qua khoá học và các hoạt động khảo sát thực tế tại Việt Nam đặc biệt là TPHCM, đoàn vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào công tác tham mưu tại Lào. Các cán bộ sẽ chia sẻ để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt.