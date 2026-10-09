Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm đồng bào Khmer dịp lễ Sene Đôn Ta

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm tặng quà chùa Mũi Nai, phường Hà Tiên.

Ngày 9/10, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm chùa Xà Xía và Đại đức Chau Bện, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; chùa Mũi Nai và đại đức Con Trách, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, tại phường Hà Tiên.

Tại xã Giang Thành, đoàn thăm chùa Giồng Kè và Đại đức En Thunh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; chùa Trà Phọt và Đại đức Tiên Cương; chùa Tà Teng và đại đức Tiên Sà Rách.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol, xã Giang Thành.

Dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol tại xã Giang Thành, bày tỏ lòng tri ân trước những hy sinh, đóng góp của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chúc Mẹ sống vui, sống khỏe bên con cháu, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.