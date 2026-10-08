Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa thăm, tặng quà người có uy tín nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, chiều 8-10, tại UBND xã Ninh Phước, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa đến thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã: Ninh Phước, Ninh Hải, Phước Hữu, Phước Hậu và Thuận Nam.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và UBND xã Thuận Nam tặng quà cho người có uy tín.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước tặng quà cho người có uy tín.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và UBND xã Phước Hữu tặng quà cho người có uy tín.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số; gửi lời chúc các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và người dân đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn các chức sắc, chức việc, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; vận động người dân đoàn kết, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, tiến bộ; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng 20 phần quà cho người có uy tín tại các địa phương. Hoạt động góp phần động viên các chức sắc, chức việc và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo không khí vui tươi, đầm ấm nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026.