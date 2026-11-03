Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tập huấn về an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước

Hội nghị diễn ra tại hội trường tầng 3, trụ sở Sở ở số 12 phố Nguyễn Trãi, phường Hà Đông, theo Kế hoạch số 110/KH-SDTTG ngày 29/9/2026. Ông Phan Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Vũ - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Khánh

Phát biểu khai mạc, ông Phan Vũ cho biết quá trình chuyển đổi số tại Sở kéo theo sự gia tăng khối lượng văn bản điện tử và dữ liệu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được tạo lập, lưu trữ và trao đổi trên môi trường mạng. Ông nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định về an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu bắt buộc, gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực thi công vụ.

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội trưởng Đội An ninh Dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, phổ biến các quy định về an ninh mạng và hướng dẫn nhận diện những nguy cơ thường gặp như lừa đảo qua thư điện tử, tin nhắn, mạng xã hội, phát tán mã độc và lộ thông tin tài khoản.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Tuyết - Đội trưởng Đội An ninh Dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước. Ảnh: Phạm Khánh

Trung tá Nguyễn Thị Tuyết cũng trình bày các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc soạn thảo, lưu giữ, sao chụp, vận chuyển, giao nhận và tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Nội dung tập huấn lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm như soạn thảo, lưu giữ tài liệu mật trên máy tính kết nối Internet hoặc gửi tài liệu mật qua thư điện tử công cộng, ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội. Qua một số vụ lộ, lọt bí mật nhà nước và sự cố an ninh mạng, Trung tá Nguyễn Thị Tuyết phân tích những bài học thực tế về bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan nhà nước.

Công chức, người lao động của Sở trao đổi tại hội nghị về những vướng mắc khi xử lý văn bản và sử dụng hệ thống thông tin, thiết bị cá nhân phục vụ công việc. Ảnh: Phạm Khánh

Trong phần thảo luận, các đại biểu trao đổi về những vướng mắc khi xử lý văn bản, sử dụng hệ thống thông tin và dùng thiết bị cá nhân phục vụ công việc. Ban tổ chức cung cấp tài liệu để các đại biểu nghiên cứu và áp dụng trong quá trình công tác.

Ông Phan Vũ đề nghị các phòng thuộc Sở tiếp tục phổ biến nội dung tập huấn đến công chức, người lao động và rà soát việc quản lý tài liệu mật, máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật, tài khoản truy cập các hệ thống thông tin của Sở. Ông cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy chế của cơ quan về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thông tin.