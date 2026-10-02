Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND xã Đak Lua ký kết phối hợp tuyên truyền

Tham dự lễ ký kết có: Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Thanh Hòa cùng các Phó Giám đốc Sở; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, lãnh đạo xã Đak Lua.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cùng UBND xã Đak Lua thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Văn Truyên

Theo nội dung chương trình phối hợp được ký kết, Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND xã Đak Lua sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; các nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…

Các em học sinh thuộc gia đình khó khăn ở xã Đak Lua nhận quà do lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng mạnh thường quân trao tặng. Ảnh: Văn Truyên

Cũng tại buổi lễ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND xã Đak Lua đã triển khai Dự án Xây dựng trạm nước sạch sinh hoạt tại ấp Đak Lua 2. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Dịp này, thông qua sự kết nối của Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Lua, Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Đại đức Thích Pháp Lợi, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì chùa Linh Phú (xã Phú Lâm) và mạnh thường quân đã trao tặng 300 phần quà cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.