Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng chùa Kal Bô Pruk dịp lễ Sene Đôn Ta
Ngày 9/10, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm, chúc mừng chùa Kal Bô Pruk (xã Óc Eo, tỉnh An Giang), nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh thăm, tặng quà cho chùa Kal Bô Pruk dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh thăm hỏi đời sống, tình hình chuẩn bị đón lễ Sene Đôn Ta của đồng bào, đồng thời gửi lời chúc các vị chức sắc, chư tăng, Phật tử đón mùa lễ hội vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/so-dan-toc-va-ton-giao-chuc-mung-chua-kal-bo-pruk-dip-le-sene-don-ta-a499222.html