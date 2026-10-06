Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang thăm, chúc mừng Sene Dolta

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh tặng quà chùa Chắc Băng Mới, xã Vĩnh Phong.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh chúc các vị hòa thượng, sư sãi, ta à cha cùng đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Khmer trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các vị tiếp tục đồng hành, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.