Sợ đám cưới vắng, chú rể lên MXH mời khách khiến cả thị trấn kín phòng

Hơn 2.000 người xa lạ dự đám cưới chú rể mồ côi ở Trung Quốc Đám cưới của blogger Tiểu Tiểu Từ ngày 31/10 tại tỉnh Vân Nam thu hút hơn 2.000 người đến tham dự. Lượng khách kéo đến đông, chính quyền địa phương vào cuộc sắp xếp địa điểm cưới mới, siết chặt an ninh tại lễ cưới.

Khoảng 50 bếp đỏ lửa liên tục, hơn 100 đầu bếp cùng lực lượng phụ bếp chuẩn bị món ăn, có đêm tiệc kéo dài đến hơn 2h sáng. Đây là khung cảnh trước đám cưới của Từ Thành Hồng, chàng trai 24 tuổi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sau lời mời người lạ đến chung vui.

Theo Red Star News riêng ngày 29/10, đội bếp đã dùng khoảng 2 tấn thịt gà để nấu món gà hầm thiên ma. Trong khi đó, nhiều khách sạn quanh nơi tổ chức tiệc thông báo hết phòng vì lượng người đổ về.

Thành Hồng, được biết đến trên mạng với biệt danh Tiểu Tiểu Từ, quê ở thôn Vân Phong, huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông. Anh và bạn gái ấn định ngày cưới vào 31/10.

Vì gia đình ít người thân, ngày 25/10, anh đăng video mời cư dân mạng đến dự tiệc, mong ngày vui không quá vắng vẻ. Ban đầu, anh chỉ nghĩ có khoảng 10-20 người đến giúp ngồi đầy những bàn tiệc.

Đám cưới của Từ Thành Hồng thu hút hơn 2.000 người đến chung vui. Ảnh: Sina.

Thành Hồng kể cha qua đời khi anh mới 3 tuổi, mẹ đi bước nữa lúc anh 5 tuổi. Anh và người anh trai hơn ba tuổi sống cùng bà nội, nhưng hai năm sau bà cũng mất vì bệnh. Hai anh em nương tựa nhau, bỏ học khi đang học cấp hai rồi đi làm kiếm sống.

Lời mời của chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hàng nghìn người từ nhiều nơi tìm đến, mang theo thực phẩm và vật dụng để góp vào ngày vui.

Do địa điểm ban đầu không đủ sức chứa, tiệc được chuyển đến quảng trường Hengdianzi ở thôn Lạc Vượng. Chính quyền địa phương phối hợp chuẩn bị địa điểm và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Sự xuất hiện của đông đảo khách dự tiệc cũng khiến thị trấn Lạc Vượng nhộn nhịp hơn. Một số cơ sở lưu trú cho biết lượng đặt phòng tăng sau khi Thành Hồng đăng video, đạt mức kín phòng trong hai ngày 28-29/10.

Đến ngày 30/10, nhiều khách sạn được phóng viên Red Star News liên hệ đều thông báo không còn phòng. Các chủ quán ăn cũng ghi nhận việc kinh doanh khởi sắc, có nơi doanh thu tăng gấp vài lần ngày thường, đông vui như dịp Tết.

Đông đảo người dân và cư dân mạng đến chung vui trước đám cưới của Từ Thành Hồng. Ảnh: Cover News.

Trong lúc chú rể sang tỉnh Quý Châu đón cô dâu, tiệc tại quảng trường vẫn được phục vụ liên tục.

Bếp trưởng Giả Hùng Lộc cho biết hơn 100 đầu bếp tham gia chế biến, với tổng cộng khoảng 200-300 người làm việc trong khu bếp. Khoảng 50 bếp liên tục đỏ lửa để phục vụ khách.

“Chúng tôi cứ xào nấu liên tục, không ngừng tay”, ông kể, cho biết có đêm khách ăn đến hơn 2h sáng. Những nguyên liệu như gà, bò, dê do người đến dự mang tặng được dùng để chuẩn bị món ăn.

Trưa 30/10, một người chăn nuôi ở huyện Mộc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, đưa đến hai con bò trị giá khoảng 20.000 nhân dân tệ để góp tiệc. Người này cho biết xúc động trước câu chuyện của Thành Hồng, muốn đến ủng hộ và mong thịt bò được phục vụ trong tiệc chính ngày hôm sau.