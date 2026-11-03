Số đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng châu Á nhiều nhất từ trước đến nay

Ngày 3/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Việt Nam có 33 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

Những cái tên này là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Thăng Long và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 159, giảm một bậc so với năm trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 182, song cũng giảm 7 bậc. Đại học Duy Tân với hạng 210, tụt 45 bậc so với trước.

Hầu hết các trường đều tụt hạng so với năm ngoái, riêng Đại học Phenikaa nhảy vọt từ hạng 951-1000 lên 697, Trường Đại học Thủy lợi tăng từ nhóm 1001-1100 lên 731-740.

Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 trường, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 3), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 4), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 5), Đại học Phúc Đán (xếp thứ 6), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 9).

Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 6), Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 8) và

Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2027 có hơn 1.500 đại học tham gia. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 2,5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.