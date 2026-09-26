Số cuối ngày sinh Âm lịch của người càng sống càng có phúc, hậu vận dễ đủ đầy

Từ xa xưa, người Việt và nhiều nước Á Đông đã lưu truyền quan niệm rằng ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh phúc khí và những điều tốt đẹp mà một người có thể gặp trong cuộc đời. Dù không có giá trị dự đoán tuyệt đối, đây vẫn là một nét văn hóa dân gian thú vị, gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an, đủ đầy và hạnh phúc, theo Phụ nữ mới.

Theo đó, những người sở hữu số cuối ngày sinh Âm lịch dưới đây được coi là hưởng phúc khí ngay từ nhỏ, trưởng thành lại càng hanh thông phát đạt, quý nhân không ngớt, đạt được quý quý tài lộc hơn người.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5: Khéo léo, biết giữ cân bằng

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 5 thường có nhiều cát tinh vây quanh, có nhiều cơ hội làm giàu và bứt phá khỏi những khuôn khổ cũ, tìm cho mình được hướng đi riêng. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc là 5 thường hưởng vận số tốt lành. Họ có tính cách trung thành, tốt bụng, năng lực vượt trội lại có chí tiến thủ nên thường phú quý hơn người.

Họ có số mệnh hanh thông, phúc khí ngập tràn, quý nhân phù trợ. Lúc còn trẻ họ phải trải qua không ít gian truân và sóng gió nhưng đó là bước đà để họ rèn luyện bản thân, đồng thời nhận về những gì xứng đáng.

Họ sống chính trực, lạc quan và tươi sáng lại có khả năng giao tiếp xã hội khéo léo nên nhân duyên khá tốt. Họ có tư duy đặc biệt sắc bén, cá tính hơn người khác. Với khả năng đánh giá và nắm bắt vấn đề nhanh chóng nên họ sở hữu kỹ năng tổ chức và quản lý tuyệt vời.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 5 thường có nhiều cát tinh vây quanh, có nhiều cơ hội làm giàu và bứt phá khỏi những khuôn khổ cũ, tìm cho mình được hướng đi riêng.

Cuộc sống của họ càng về sau càng phú quý và thịnh vượng. Cho dù sinh ra trong hoàn cảnh nào thì vận trình cũng tươi sáng, sung túc đủ đầy.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7: Có ý chí và dám thử sức

Khả năng dám thử sức cũng khiến người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7 có cơ hội tiếp cận những hướng đi mà người khác chưa chú ý. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7 thường được dân gian gắn với sự kiên trì, ý chí và tinh thần không ngại thử thách.

Họ thường xác định khá rõ điều mình muốn, sau đó kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu thay vì dễ dàng bỏ cuộc. Trên hành trình công việc, nhóm người này được cho là không quá sợ những lĩnh vực mới hoặc những cơ hội chưa có tiền lệ.

Khả năng dám thử sức cũng khiến họ có cơ hội tiếp cận những hướng đi mà người khác chưa chú ý. Bên cạnh đó, sự chân thành và sẵn sàng hỗ trợ người khác được xem là một điểm mạnh giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Trong chuyện quản lý tài chính, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng 7 được cho là biết quan sát thời thế, chủ động thay đổi chiến lược khi hoàn cảnh biến động. Họ cũng hiểu rằng kiếm được tiền mới chỉ là bước đầu, giữ và phát triển tài sản mới là bài toán lâu dài.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Linh hoạt, nhạy bén

Phần lớn những người có ngày sinh kết thúc bằng con số 1 đều có cuộc đời suôn sẻ. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 thường được quan niệm là sở hữu tư duy nhanh nhạy và khả năng thích ứng tốt. Họ không dễ bị cuốn theo đám đông mà thường quan sát, phân tích rồi lựa chọn hướng đi phù hợp với mình.

Phần lớn những người có ngày sinh kết thúc bằng con số 1 đều có cuộc đời suôn sẻ. Về cơ bản không phải trải qua những thăng trầm, gian truân nào lớn lao, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Họ được trời phú cho sự thông minh, dịu dàng, tốt bụng và có ý chí mạnh mẽ. Họ độc lập, tự lực cánh sinh, tìm ra hướng đi riêng cho mình. Vì vậy, thành công đến với họ cũng khá dễ dàng.

Với tâm tính thiện lương, biết quan tâm đến người khác nên họ được trời ban nhiều phước lành, làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, suôn sẻ. Tất nhiên trong cuộc sống khó tránh được khó khăn trắc trở nhưng sau cùng họ đều vượt qua.

Cuộc đời họ thường không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, chỉ việc hưởng phúc đến già. Càng lớn tuổi thì cuộc sống lại càng viên mãn.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Tham vọng và có tầm nhìn

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 thường được dân gian gắn với hình ảnh người có tham vọng, tầm nhìn và khả năng dẫn dắt. Ảnh minh họa

Số 9 thường được xem là biểu tượng của sự viên mãn và vị thế cao trong văn hóa phương Đông. Bởi vậy, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 thường được dân gian gắn với hình ảnh người có tham vọng, tầm nhìn và khả năng dẫn dắt.

Họ được cho là không dễ hài lòng với những mục tiêu nhỏ. Khi đứng trước cơ hội, nhóm người này thường muốn nhìn xa hơn, tìm hiểu xu hướng và xác định hướng phát triển dài hạn.

Trong công việc và kinh doanh, khả năng quan sát thị trường được xem là lợi thế của họ. Thay vì chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, họ có xu hướng tìm kiếm những cơ hội có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Tuy nhiên, quan niệm dân gian cũng cho rằng năng lực chỉ trở thành thành tựu khi đi cùng quá trình rèn luyện. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng 9 dù được cho là có tố chất nổi bật vẫn cần không ngừng học hỏi, thực hành và hoàn thiện bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.