Sở Công thương Tuyên Quang hội đàm với Đoàn đại biểu Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc

Buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang với Đoàn đại biểu Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Tuyên Quang và Bách Sắc còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực thương mại biên giới, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, phát triển công nghiệp, logistics, chế biến nông, lâm sản. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy mở lối mở/chợ biên giới Lũng Làn – Lộng Bình tại khu vực mốc 504; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và trao đổi thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng nông sản.

Đoàn đại biểu của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu của Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc.

Sở Công thương tỉnh cũng đề nghị Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc phối hợp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 30-10; trong đó tỉnh dự kiến bố trí miễn phí 10 gian hàng cho doanh nghiệp Bách Sắc tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Tỉnh Tuyên Quang mong muốn thu hút đầu tư công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, thân thiện với môi trường cho các lĩnh vực, như: Chế biến nông, lâm sản, may mặc, giày da. Duy trì và tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng hai bên trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới…

Sau chương trình hội đàm, Đoàn đại biểu Việt Nam tiếp tục các hoạt động khảo sát thực tế tại thành phố Bách Sắc. Đoàn tham quan dây chuyền sản xuất các sản phẩm tấm, dải và lá nhôm, qua đó tìm hiểu quy trình sản xuất, năng lực của doanh nghiệp và những lĩnh vực có khả năng mở rộng hợp tác.

Đoàn tham quan một số mô hình phát triển kinh tế tại thành phố Bách Sắc.

Đoàn cũng tham quan cửa hàng chính Bách Hương Bách Sắc – Bách Sắc Hữu Lễ trên phố Giải Phóng, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của thành phố, trong đó có những sản phẩm gắn với địa lý, chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn của các huyện, thành phố thuộc Bách Sắc. Tiếp đó, đoàn khảo sát hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa tại siêu thị Ái Cầm Hải, góp phần tìm hiểu thêm về thị trường tiêu dùng và hệ thống bán lẻ tại địa phương.