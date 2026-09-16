Sở Công Thương TP Đà Nẵng được giao chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Sở Công Thương.

Theo quyết định này, Sở Công Thương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản làm VLXD và mỏ khoáng sản từ Sở Xây dựng; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường kể từ ngày ban hành quyết định. Đồng thời, UBND TP quyết định chuyển nguyên trạng Phòng Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương. UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài liệu, hồ sơ liên quan bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực này được thực hiện thông suốt, không gián đoạn...

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hồng An.

Cũng tại hội nghị trên, Sở Nội vụ công bố Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 15-9-2026 của Chủ tịch UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, Chủ tịch UBND TP điều động ông Nguyễn Hồng An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-9-2026. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình chúc mừng ông Nguyễn Hồng An được phân công nhiệm vụ mới tại Sở Công Thương; đồng thời đề nghị các sở, ngành khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn sau khi chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường phối hợp trong quá trình chuyển giao. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến môi trường, đất đai, rừng trong hoạt động khoáng sản; Sở Xây dựng phối hợp về quy hoạch và các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đối với Sở Công Thương, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương củng cố tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tiếp tục bố trí ông Nguyễn Hồng An phụ trách lĩnh vực địa chất, khoáng sản và sớm kiện toàn phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ này. Phó Chủ tịch Phan Thái Bình yêu cầu việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở được thực hiện sớm, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9; công tác củng cố tổ chức bộ máy Sở Công Thương hoàn thành trước ngày 15-10-2026. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tăng cường đoàn kết, phối hợp, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả…

PHÚ NAM