Sở Công Thương tỉnh Điện Biên làm việc với Đoàn đại biểu huyện Giang Thành

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi thông tin về tình hình thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp. Trao đổi nhu cầu, đề xuất hợp tác của huyện Giang Thành; kết nối doanh nghiệp 2 bên trong sản xuất, cung ứng, tiêu thụ và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trên tuyến biên giới với Trung Quốc, tỉnh Điện Biên và huyện Giang Thành có cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú. Đây là điều kiện thuận lợi để hai địa phương phát triển quan hệ thương mại, hợp tác sản xuất, kết nối thị trường và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng hàng hóa qua biên giới.

Đại biểu tỉnh Điện Biên làm việc với Đoàn đại biểu huyện Giang Thành.

8 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 22.544 tỷ đồng (tăng 15,66% so với cùng kỳ năm trước). Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và thương mại biên giới đạt 107,56 triệu USD (tăng 20,77% so với cùng kỳ)…

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Điện Biên mong muốn 2 bên tập trung phối hợp thúc đẩy hoàn thiện các điều kiện sớm công bố khai trương chính thức Cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về phương tiện vận tải và kết nối giao thông qua cửa khẩu. Đề nghị phía huyện Giang Thành nghiên cứu mở rộng danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu qua Long Phú.

Đoàn đại biểu huyện Giang Thành tại buổi làm việc.

Đối với chương trình hợp tác trồng mía tại xã Sín Thầu, đề nghị 2 bên sớm chuyển từ hợp tác về diện tích trồng sang liên kết đồng bộ từ sản xuất - kỹ thuật - thu hoạch - thu mua - vận chuyển - xuất khẩu…

Đại diện Đoàn đại biểu huyện Giang Thành đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của tỉnh Điện Biên; đồng thời, trao đổi về nhu cầu, định hướng hợp tác và các đề xuất liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hợp tác nông nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên.

Đại diện Sở Công Thương tặng quà cho đại diện Đoàn đại biểu huyện Giang Thành.

Nhân dịp này, các sở, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đóng góp ý kiến đối với nội dung đề xuất của huyện Giang Thành. Một số doanh nghiệp chia sẻ thông tin về sản phẩm, năng lực sản xuất, sản lượng, thị trường tiêu thụ, khả năng cung ứng và nhu cầu kết nối, hợp tác trong thời gian tới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, với tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, 2 bên tin tưởng mối quan hệ hợp tác thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên và huyện Giang Thành ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.