Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận chức năng quản lý địa chất, khoáng sản

Ngày 1/11, ông Mai Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cùng với việc chuyển giao nhiệm vụ, toàn bộ Phòng Địa chất và Khoáng sản gồm 13 cán bộ, nhân viên được chuyển về Sở Công Thương.

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ và tiếp nhận công chức thực hiện quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, hai sở tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ và tiếp nhận công chức thực hiện quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, hai sở trao đổi, rà soát việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; thống nhất các nội dung bàn giao về tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài liệu chuyên ngành và tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm bàn giao gồm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, dữ liệu địa chất và khoáng sản; hồ sơ cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm, kết luận thanh tra, kiểm toán và những công việc đang thụ lý, chưa giải quyết xong cũng được rà soát để chuyển giao, tiếp tục theo dõi.

Đối với nhiệm vụ đang triển khai, còn tồn đọng hoặc có tính chất phức tạp, hai bên trao đổi, làm rõ tình trạng xử lý và trách nhiệm đối với từng nội dung. Qua đó, cơ quan tiếp nhận có cơ sở tiếp tục giải quyết công việc theo quy định, hạn chế gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Theo ông Mai Mạnh Toàn, việc bàn giao được thực hiện nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản. Yêu cầu đặt ra là duy trì tính liên tục trong quản lý, không để khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Hồ sơ bàn giao bao gồm các nội dung đã giải quyết, đang giải quyết và chưa giải quyết, kể cả hồ sơ phát sinh trước thời điểm hợp nhất hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk. Với thủ tục hành chính đang thụ lý, danh mục cần thể hiện rõ ngày tiếp nhận, thời hạn giải quyết và bước đang xử lý để cơ quan tiếp nhận tiếp tục theo dõi, thực hiện.

Các hồ sơ liên quan đến thanh tra, kiểm toán, điều tra, khiếu nại, tố cáo, nếu có, phải được lập danh mục riêng. Trong đó, làm rõ kết luận, kiến nghị, kết quả thực hiện và những nội dung còn tồn đọng, phục vụ việc tiếp tục xử lý sau bàn giao.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với hồ sơ chuyên môn, việc bàn giao còn gắn với tiếp nhận, bố trí công chức và bảo đảm điều kiện làm việc. Các nội dung về tài sản, phần mềm, tài khoản, phân quyền trên hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử cũng được đưa vào công tác chuyển giao, phục vụ hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Thông qua hội nghị, hai sở thống nhất phối hợp trong bàn giao, tiếp nhận và xử lý các công việc đang thực hiện, đồng thời bảo đảm hồ sơ, tài liệu chuyên ngành được quản lý, lưu trữ và sử dụng đúng quy định. Việc chuyển giao hướng đến duy trì hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn. Sở có nhiệm vụ tham mưu phương án quản lý địa chất, khoáng sản tích hợp vào quy hoạch tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất và tổ chức đánh giá tiềm năng khoáng sản theo nhiệm vụ được giao. Trong quản lý hoạt động khoáng sản, Sở tham mưu các thủ tục về cấp phép thăm dò, khai thác, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác và đóng cửa mỏ theo thẩm quyền. Sở đồng thời tham mưu về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau khi được phê duyệt; thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng và lưu trữ dữ liệu chuyên ngành. Các nhiệm vụ được giao còn bao gồm kiểm soát, giám sát hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, bảo đảm an toàn mỏ và tham mưu quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.