Sở Công Thương tiếp nhận quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản

Đại diện các sở trao biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND tỉnh, từ ngày 15/9/2026, Sở Công Thương được giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản được thực hiện liên tục, không gián đoạn.

Đại diện lãnh đạo các sở thống nhất nội dung bàn giao, tập trung vào hồ sơ, tài liệu, dữ liệu chuyên ngành, các nhiệm vụ đang xử lý, thủ tục hành chính và những công việc liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Việc bàn giao được thống nhất thực hiện đầy đủ, cụ thể, xác định rõ nội dung và trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là đối với hồ sơ, công việc đang giải quyết, bảo đảm quá trình chuyển giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng các công chức biệt phái nhận nhiệm vụ tại Sở Công Thương.

Trên cơ sở nội dung đã thống nhất, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng sở theo quy định; rà soát, xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm khi cần thiết.

Việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản nhằm bảo đảm phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, duy trì hoạt động quản lý liên tục, hiệu quả trong quá trình chuyển giao.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện bàn giao 3 công chức về Sở Công Thương để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản theo Quyết định số 1914/QĐ-SNV ngày 15/9/2026 của Sở Nội vụ về việc biệt phái công chức. Thời gian biệt phái từ ngày 15/9/2026 cho đến khi có quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.