Sở Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm công chức Phòng Địa chất và Khoáng sản

Theo đó, 10 công chức được tiếp nhận gồm: Võ Thanh Tịnh, Tạ Văn Thân, Đinh Thị Hoàng Yến, Võ Minh Tiến, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Nguyễn Hoài Thanh, Đặng Thị Mỹ Linh, Phan Văn Diễn, Tô Trần Thông và Trần Hữu Trọng được phân công làm việc tại Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Công Thương.

Lãnh đạo Sở Công Thương trao quyết định cho ông Võ Thanh Tịnh, ông Tạ Văn Thân được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Giám đốc Sở Công Thương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Thanh Tịnh và ông Tạ Văn Thân giữ chức Phó Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15-9-2026.

Phó Giám đốc Thường trực Sở Công Thương Võ Mai Hưng phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố các quyết định. Ảnh: Dũng Nhân

Việc tiếp nhận, bố trí và bổ nhiệm công chức được thực hiện sau khi UBND tỉnh Gia Lai chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương; đồng thời quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.