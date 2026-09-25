Sở Công Thương diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số địa phương, đơn vị có liên quan.

Cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2026 được tổ chức theo Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công thương, Sở Du lịch; diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động ngành Công thương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ, nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 4 vấn đề huấn luyện và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ với 2 nội dung gồm thực hành trưng mua, trưng dụng vật tư hàng hóa để dự trữ theo quyết định của UBND tỉnh giao, phục vụ quốc phòng và đời sống nhân dân; thực hành huy động và vận hành dây chuyền sản xuất thiết bị phục vụ quốc phòng.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công thương năm 2026 nhấn mạnh: Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026 cũng như trong nhiệm kỳ của Sở Công Thương; đồng thời là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp, toàn diện nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng.

Để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần tập trung nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết; chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung văn kiện trước khi thực hiện các nội dung, tình huống diễn tập; nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về Quốc phòng - An ninh của Đảng trong tình hình mới; gắn lý luận với điều kiện thực tế của ngành mình, đơn vị mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống; chấp hành tốt các quy định về công tác bảo mật, bảo đảm an toàn, đặc biệt trong quá trình diễn tập thực binh đảm bảo sát thực tế tình huống. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến của Sở Công Thương.

Hội nghị vận hành cơ chế khi chuyển hoạt động của Sở vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị vận hành cơ chế khi chuyển hoạt động của Sở vào thời chiến, tổ chức chuẩn bị bảo đảm tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm thực hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở Công thương khi chuyển các trạng thái hoạt động; đồng thời thực hành khả năng huy động, bảo đảm vật tư, hàng hóa và năng lực sản xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tác chiến phòng thủ; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương khi chuyển sang các trạng thái theo yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, qua đó góp phần củng cố thế trận phòng thủ của tỉnh.

Các đại biểu tham quan thực hành huy động và vận hành dây chuyền sản xuất phục vụ quốc phòng.

Thực hành trưng mua, trưng dụng vật tư hàng hóa.